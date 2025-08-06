"Graves problemas estruturais" ditaram o encerramento da Piscina de Arroios, apenas um ano depois da inauguração. Em causa, informava então a Junta de Freguesia a justificar o "encerramento imediato" após anos de obras, estava um relatório elaborado no âmbito da primeira manutenção, no qual haviam sido detetados problemas que iam das "perdas de água no fundo da cuba da piscina, bolhas de ar e deformações na tela" até ao "funcionamento deficiente do sistema de extração de humidade e renovação de ar e zonas de piso escorregadio não adaptado à prática da natação".

Temendo pôr em risco os utilizadores do equipamento inaugurado em 2021, pelo anterior executivo, a freguesia liderada agora por Madalena Natividade decretava então "o esvaziamento imediato da piscina e a sua interdição", de forma a completar as obras necessárias para a pôr em condições. Agora, três anos após o encerramento, a Piscina de Arroios é "devolvida à comunidade", adianta a Junta numa comunicação a que o SAPO teve acesso. E tem inscrições abertas a partir de 15 de agosto. "Este equipamento requalificado é o reflexo de um trabalho persistente, de um investimento consciente e de uma promessa cumprida", sublinha o atual executivo da freguesia de Arroios.

"O encerramento, inicialmente previsto como temporário, revelou-se necessário face a irregularidades graves nas infraestruturas, dificuldades legais e exigências técnicas que exigiram uma intervenção profunda e rigorosa. Uma intervenção exigente e indispensável", explica a freguesia, adiantando os esforços empreendidos para "este equipamento desportivo fundamental para a freguesia ser devolvido à comunidade enquanto espaço seguro, moderno e funcional".

De acordo com o executivo, as obras realizadas incluíram procedimentos que vão da abertura de um novo acesso ao Posto de Transformação, "assegurando circulação técnica segura" à substituição de portas e modernização dos balneários, com revisão dos equipamentos e circuitos hidráulicos; "instalação de termoacumuladores elétricos para fornecimento eficiente de água quente; atualização das redes elétricas, com verificação de circuitos e montagem de novos quadros; reparações na cuba da piscina e retificação da bordadura, conforme projeto técnico aprovado; reforço das tubagens e equipamentos mecânicos; e ainda a aplicação de verniz antiderrapante e melhorias gerais de segurança e acessibilidade". "Cada uma destas etapas foi executada com o objetivo de garantir conforto, funcionalidade e longevidade da infraestrutura."

A piscina volta assim a integrar a rede de equipamentos desportivos da freguesia, "disponibilizando aulas regulares e atividades para todas as idades, com condições reforçadas de acessibilidade", adiantam os responsáveis, assegurando tratar-se agora de "um espaço seguro, digno e funcional para os fregueses, como sempre deveria ter sido".

"Esta reabertura representa o culminar de um processo técnico e administrativo complexo, cuja conclusão só agora foi possível", junta a Junta de Freguesia, reafirmando o seu "compromisso na promoção do desporto, da saúde e do bem-estar da população".