Em busca de uma sociedade mais íntegra, justa e transparente, a associação All4Integrity voltou a premiar as boas práticas e os bons exemplos portugueses no que toca ao combate e à prevenção da corrupção, um mal que afeta vários setores da sociedade em Portugal.

Pela primeira a realizar-se fora de Lisboa, a cerimónia de entrega do Prémio Tágides 2024, decorreu nesta segunda-feira no auditório da Fundação de Serralves, no Porto, contando com a presença de personalidades das mais diversas esferas sociais.

A começar pelo atual presidente do Futebol Clube do Porto, André Villas-Boas, o primeiro premiado da noite, na categoria Iniciativa Empresarial. “O novo caminho do Futebol Clube do Porto é aquele que está ligado à transparência e à integridade, este é o caminho a seguir”, afirmou o líder desportivo, depois de receber o prémio.

Ainda no universo do Desporto, Alexandra Jorge, ex-atleta de natação de alta competição e psicóloga na área desportiva, foi galardoada na categoria Iniciativa Local. A ex-dirigente da federação de natação foi a responsável por dar início ao processo que levou à saída do ex-presidente da federação.

Reconhecendo que esteve numa posição difícil, Alexandra Jorge declarou que o “combate à corrupção desportiva é um desafio constante”. “É uma das grandes ameaças ao desporto”, referiu, apelando que “em caso de alguma desconfiança, denunciem”.

Através de sete categorias, o Prémio Tágides destaca boas práticas no “setor público, privado e sociedade civil”, com o objetivo de “mudar comportamentos pela positiva” e “inspirar formas mais eficazes de combater a corrupção”, declarou André Corrêa d’Almeida, presidente da associação All4Integrity.

“Ainda temos um longo caminho pela frente” no combate à corrupção, reconheceu Francisco Cordeiro de Araújo, vencedor na categoria Iniciativa Jovem e fundador do projeto “Os 230”, uma iniciativa de “responsabilidade cívica independente, apartidária e sem fins lucrativos, que ambiciona contribuir para o reforço da democracia portuguesa e promover a participação cívica consistente de toda a sociedade”, pode ser lido no site do projeto.

Na categoria Iniciativa Política, o prémio foi para Jorge Moreira da Silva, ex-ministro do Ambiente que não conseguiu estar presente da cerimónia, mas deixou uma mensagem em vídeo a agradecer a distinção. António Delicado, João Ribeiro-Bidaoui e António Garcia Pereira foram galardoados nas categorias Iniciativa Portugal no Mundo, Projeto de Investigação e Projeto da Sociedade Civil, respetivamente.

Ao SAPO, Ângela Malheiro, vice-presidente da All4Integrity e diretora do Prémio Tágides, fez um balanço “muito positivo” desta quarta edição, destacando o facto de se ter realizado no Porto. “É um prémio da sociedade civil que sai fora das muralhas da capital”, afirmou.

Para o ano, está confirmada mais uma edição dos prémios cujos nomeados são indicados pela sociedade civil, sendo, depois, eleitos por um painel de jurados das mais diversas áreas.