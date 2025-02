Inaugurado em 2020, em resultado de uma parceria com a NOVA Medical School, o Centro de Simulação NOVA-CUF, no Hospital CUF Tejo, acaba de conseguir a acreditação da Sociedade Europeia de Simulação Aplicada à Medicina (SESAM), "que atesta a excelência desta plataforma tecnológica e formativa, bem como a elevada qualidade dos equipamentos especializados e da sua infraestrutura", revela a estrutura.

"É o reconhecimento e a garantia de que no Centro existe uma equipa docente qualificada e experiente, com acesso a infraestruturas de qualidade e tecnologia de última geração, dedicada a assegurar o desenvolvimento, atualização e aperfeiçoamento de competências dos profissionais de saúde", reagiu o diretor clínico, Pedro Garcia, destacando que esta é a primeira vez que a acreditação da SESAM é atribuída em Portugal. "Este reconhecimento consolida o Centro de Simulação NOVA-CUF como uma referência de excelência, colocando-o entre os centros que cumprem os mais elevados padrões internacionais nesta área."

Preparado para atender às necessidades formativas de todas as áreas assistenciais, médicas e cirúrgicas em contexto pré e pós-graduado, o Centro desenvolve programas adequados aos diferentes níveis de experiência e especialização, promovendo competências técnicas e comportamentais num ambiente simulado altamente realista, permitindo assim o treino dos profissionais de forma "replicável, realista, segura e adequado à prática clínica". Trata-se de uma ferramenta de ensino e treino clínico, que através da utilização e modelação de dispositivos, técnicas, atitudes e meio ambiente, mimetiza uma tarefa ou um aspeto de cuidados de saúde assistenciais, potenciando uma curva de aprendizagem sem risco "que leva à proficiência, elevando a qualidade dos cuidados prestados", explicam os responsáveis.

Para a Diretora da NOVA Medical School, Helena Canhão, a acreditação europeia reforça o compromisso assumido pela escola e pelo hospital de "desenvolvimento de atividades de formação médica e de investigação clínica de excelência, impulsionando a melhoria contínua dos cuidados de saúde em Portugal". Alguns dos cursos contam já com várias edições, caso do Echo Crit, "dedicado à ecocardiografia no doente crítico", desenvolvido em parceria com as Sociedades Portuguesas de Cuidados Intensivos e de Cardiologia.

"A colaboração desenvolvida com instituições de referência tem vindo, igualmente, a consolidar o papel de excelência do Centro de Simulação NOVA-CUF na área de formação", acrescentam os responsáveis, exemplificando com a parceria firmada com o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, para organização de programas de formação específica e diferenciada, pós-graduada, em Cuidados Intensivos, mas também com o acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, através da qual o Centro desenvolve um curso de emergências em medicina desportiva com base em simulação avançada. "É o curso de simulação em medicina desportiva mais avançado e realista do nosso país, no qual são realizados cenários de simulação de alta-fidelidade com recurso a simuladores e atletas/atores, tanto no Centro de Simulação como em campo, mimetizando o ambiente real da emergência desportiva", explica Pedro Garcia.