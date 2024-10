A segurança online é um tema cada vez mais importante nos dias de hoje, principalmente quando se trata do acesso a cartões bancários. Jennifer Bento, do Unibanco, apresenta as regras de segurança fundamentais.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

Saiba mais aqui