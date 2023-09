As Escolhas do Leitor

Os nossos leitores escolhem, estes são alguns dos artigos mais lidos hoje no SAPO.

Durante quatro dias, Portugal será a capital mundial do chocolate e cacau

Vírus Nipah: Veja o que se sabe sobre a epidemia que assola a Índia

Este mapa mostra aquilo em que cada país é o melhor do mundo. O que será que calhou a Portugal?

Veja aqui a lista completa.

A Escolha do Editor

“Montessori é muito mais do que camas junto ao chão, brinquedos de madeira com design apelativo ou atividades bonitas do Pinterest”. As palavras retiradas do livro "Método Montessori – Educar na Liberdade", obra com autoria de Beatriz Vasconcelos Freitas.