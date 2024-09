Jovens licenciados, com idade até 29 anos e que falem inglês com desenvoltura: este anúncio é para vocês. O programa INOV Contacto, que há 27 anos leva jovens portugueses recém-formados ou com mestrado integrado pelo mundo, para lhes dar experiências de trabalho globais e a oportunidade de conhecer países novos e alargar a rede de contactos, está de volta. Um programa de sucesso comprovado, entre outros aspetos, pela "elevada taxa de empregabilidade, satisfação de estagiários e empresas, pela adequação, estrutura, desempenho, contributo e enriquecimento de competências durante o estágio, que é de 95%", destaca a AICEP.

As candidaturas já abriram e estão disponíveis até dia 27, bastando entrar em inovcontacto.pt e preencher os seus dados. São 105 vagas para estágios internacionais que se abrem num programa INOV Contacto renovado e mais inovador. Desde logo, porque o tempo de duração se alarga de seis para nove meses de estágio, contando o programa de estágios internacionais da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) também, neste ano, com o contributo da Agência Nacional para a Inovação (ANI), "designadamente na identificação de novos perfis procurados pelas empresas, nomeadamente em áreas tecnológicas e de Big Science", explica a AICEP.

"Este é um modelo que vai ao encontro do ambiente cada vez mais competitivo do mercado de trabalho, com um enfoque reforçado nos domínios da inovação, elevando assim o nível de preparação dos jovens que frequentarão o programa em benefício da competitividade das empresas portuguesas nos mercados externos", afirma o presidente da AICEP, Ricardo Arroja, destacando o INOV Contacto como um exemplo da aposta na competitividade das empresas portuguesas e no apoio no seu esforço de expansão internacional. "Através da qualificação adicional de jovens quadros, estamos também a qualificar a competitividade das empresas, a fortalecer a internacionalização da nossa economia, bem como a imagem de Portugal no mundo", concretiza o economista.

A grande marca do programa INOV Contacto é oferecer aos jovens portugueses a oportunidade de começar a carreira em ambiente internacional, enriquecendo o seu percurso com competências sobre o funcionamento de mercados externos, grandes empresas e organizações internacionais. Os estágios decorrem em empresas e instituições de referência dos cinco continentes, garantindo aos selecionados a oportunidade de participar em novos projetos, colaborar com equipas internacionais e ampliar a sua rede de networking, desenvolvendo competências profissionais e relacionais.

"O programa visa o desenvolvimento das competências técnicas em internacionalização e a capacidade dos participantes em adaptar-se a novos ambientes e culturas ampliando o seu potencial de empregabilidade e dotar o mercado de trabalho com capital humano preparado para ajudar empresas que queiram expandir os seus negócios internacionais", explica ainda a AICEP, que soma quase três décadas de comprovado sucesso do INOV, materializados em diversos prémios e distinções ao longo dos anos em que contribuiu para a carreira formativa e profissional de mais de 6 mil jovens.