"A partir de amanhã, agirei com uma rapidez e força históricas e solucionarei cada uma das crises que nosso país enfrenta. Precisamos fazer isso", disse Trump perante multidão de apoiantes reunida no Capital One Arena de Washington.

O presidente eleito chegou a Washington no sábado com a esposa Melania e o filho Barron para dar início às comemorações com fogos de artifício no seu clube de golfe na Virgínia, nos arredores da capital.

Neste domingo, visitou o Cemitério Nacional de Arlington, onde permaneceu em silêncio ao lado do futuro vice-presidente JD Vance em frente ao túmulo do soldado desconhecido.

Trump tem tido uma relação problemática com as forças armadas. Apesar de frequentemente alardear o apoio às forças militares, durante o primeiro mandato, ele teria ridicularizado os soldados mortos em combate.

O incansável republicano assumirá o lugar do democrata Joe Biden na segunda-feira, feriado nacional nos Estados Unidos.

A cerimônia vai decorrer dentro do Capitólio, e não nas escadarias, devido às temperaturas glaciares previstas.

Durante a campanha, Trump prometeu implementar a maior deportação de migrantes em situação irregular da história do país e está determinado a cumprir com a promessa.

"Imediatamente"

Em declarações à NBC News no sábado, afirmou que "imediatamente" após a posse assinará um número "recorde" de decretos presidenciais, muito provavelmente para reverter algumas das políticas implementadas por Biden.

O "czar da fronteira" de Trump, Tom Homan, declarou ao Washington Post que a nova administração vai deter as pessoas consideradas "ameaças à segurança pública" a partir do "primeiro dia".

Kristi Noem, escolhida por Trump como secretária do Departamento de Segurança Interna (DHS), afirmou na sexta-feira no Senado que a prioridade será "os criminosos" e, em seguida, os migrantes com "ordens definitivas de expulsão".

As associações de defesa dos direitos humanos estão preocupadas com o destino dos mais de 11 milhões de migrantes em situação irregular nos Estados Unidos.

Mas, segundo uma pesquisa da revista Times, pouco mais da metade dos norte-americanos quer que Trump realize as deportações em massa. Por outro lado, é contra represálias aos inimigos políticos.

Trump iniciará um segundo mandato com uma estreita maioria no Congresso, o Supremo Tribunal inclinado à direita e um gabinete que lhe jurou lealdade. Além disso, com a sua própria criptomoeda, lançada na sexta-feira para surpresa do setor de moedas digitais.

Neste domingo, Trump pediu que os Estados Unidos se tornem coproprietários do TikTok e prometeu um decreto para adiar a proibição do aplicativo.

TikTok volta a funcionar

Trump fez o anúncio horas depois de a rede social de vídeos curtos ser desativada nos Estados Unidos devido a uma lei que a proíbe em nome da segurança nacional. A medida foi tomada após o prazo para que os proprietários chineses, ByteDance, vendessem a filial americana a compradores não chineses ter expirado.

A TikTok agradeceu ao presidente eleito Donald Trump, que disse que planeava assinar uma ordem executiva após a sua tomada de posse para dar à empresa-mãe da TikTok mais tempo para encontrar um comprador aprovado antes que a popular plataforma de partilha de vídeos seja sujeita a uma proibição permanente nos EUA.

"Vamos trabalhar com o Presidente Trump numa solução a longo prazo para manter o TikTok nos Estados Unidos", explicou a empresa.

Alguns utilizadores informaram que a aplicação estava a funcionar, e o sítio Web do TikTok parecia estar a funcionar, pelo menos para alguns utilizadores. No entanto, a aplicação permaneceu indisponível para transferência na loja de aplicações da Apple.

A Google e a Apple removeram a aplicação das suas lojas digitais para cumprir uma lei federal que as obrigava a fazê-lo se a empresa-mãe do TikTok, a ByteDance, não vendesse a sua operação nos EUA até domingo. A lei, que foi aprovada com amplo apoio bipartidário em abril, prevê multas pesadas para quem não cumpra.

A administração Trump já estabeleceu fortes laços com o setor tecnológico: o chefe da rede X, Elon Musk, vai liderar uma campanha de corte de custos no novo governo.

Além de Musk, o proprietário da Meta, Mark Zuckerberg, e o chefe da Amazon, Jeff Bezos, estarão ao lado de Trump durante a cerimônia de posse.