A 20.200 quilómetros acima da superfície terrestre, numa órbita tão impassível quanto invisível, o satélite Navstar II-A 14 navegou durante 22 anos, cortando o vazio cósmico a mais de 11.000 km/h. Era, à sua maneira, um corredor de longa distância do firmamento. Quando foi lançado, em 1992, previam-se-lhe sete anos e meio de vida operacional. Mas, contrariando todas as projeções, sobreviveu mais do triplo. Desde 2015, repousa em órbita cemitério — uma zona remota do espaço onde satélites exauridos são deixados à deriva, longe das rotas ativas, como navios encalhados num mar sem marés.

Há pouco mais de 30 anos, quando recebeu a ordem para iniciar a sua missão, o II-A 14 e os seus 23 companheiros de constelação inauguraram um novo paradigma: uma forma inédita de sabermos, com uma precisão nunca imaginada, onde estamos. Quando, em 1995, o Global Positioning System (GPS) foi oficialmente declarado operacional, concluía-se um ciclo iniciado nos bastidores do Departamento de Defesa dos Estados Unidos duas décadas antes. A partir desse momento, o planeta passou a estar ao alcance de uma navegação pontual, contínua e imperturbável — do centro de Manhattan à vastidão do Saara.

Tal como os seus gémeos em órbita, o II-A 14 foi concebido pela Rockwell International, gigante da engenharia aeroespacial que marcou as décadas de 1980 e 1990. Quando os olhos do mundo se voltavam para os vaivéns da NASA, não raro viajavam a bordo estruturas e sistemas concebidos pela Rockwell — peças silenciosas do grande relógio orbital da humanidade.

No âmago de cada um desses satélites pulsa um coração atómico — um relógio tão preciso que, projetado 300 mil anos no futuro, acumularia apenas um segundo de desvio. Esta precisão é sustentada por tecnologia baseada em átomos de césio ou rubídio, capazes de contar o tempo com erros na ordem dos milionésimos de milésimo de segundo por dia. É essa fidelidade temporal quase absoluta que permite, por exemplo, que um trator no Alentejo trace linhas paralelas num campo de cultivo com apenas alguns centímetros de desvio, ou que um avião comercial pouse em segurança sob um manto de nevoeiro cerrado. Do GPS no automóvel à entrega de encomendas rastreadas em tempo real, da busca de náufragos no Pacífico à localização de um telemóvel num beco escuro, tudo depende dessa sinfonia silenciosa de satélites que rodeiam a Terra duas vezes por dia.

O que começou como uma resposta estratégica à ameaça nuclear da Guerra Fria transformou-se numa das mais discretas — e fundamentais — infraestruturas do século XXI. E tudo começou com uma ambição quase poética: saber, com total exatidão, onde estamos. Ou melhor ainda: onde estivemos, com quem, e para onde vamos.

A teia de 24 satélites que rodeia o planeta Terra e que concorre para o Global Positioning System (GPS). Wikimedia Commons

Triangulação e o quarto satélite: a elegância matemática por trás do “milagre”

Numa era dominada por cartas náuticas, bússolas e mapas dobrados no porta-luvas, o novo sistema prometia o impossível: saber onde está qualquer objeto, pessoa ou veículo em qualquer ponto do planeta — bastando, para isso, os sinais de apenas três satélites. Mas há um segredo: é o quarto satélite que introduz o tempo na equação. Porque posicionamento é, no fundo, uma questão de relógios.

Imaginemos uma floresta densa. Está perdido. Três amigos gritam ao longe, cada um de um ponto diferente. O seu telemóvel regista a hora a que cada voz chegou até si. Como o som (ou, neste caso, o sinal) viaja a uma velocidade constante, a diferença entre o momento do grito e o momento da receção dá uma distância. Com três dessas distâncias, pode-se desenhar três esferas — e a sua posição estará no ponto onde todas elas se cruzam. Mas, se o relógio do telemóvel estiver errado, todo o cálculo falha. É aí que entra o quarto satélite: ele não mede distâncias — mede o erro do tempo. E corrige-o. Com ele, o milagre acontece.

Origens: quando a guerra fria acertou no relógio

Nos bastidores tensos da Guerra Fria, onde a precisão se tornara sinónimo de sobrevivência, a ideia de lançar mísseis sem saber exatamente onde estava o lançador era, para o Pentágono, intolerável. A resposta começou a tomar forma em 1973, com a criação do Defense Navigation Satellite System (DNSS), resultado da fusão de três programas experimentais:

Transit – pioneiro na localização de submarinos nucleares;

– pioneiro na localização de submarinos nucleares; Timation – que testava relógios atómicos em órbita;

– que testava relógios atómicos em órbita; 621B – um projeto da Força Aérea repleto de promessas tecnológicas.

Poucos meses depois, o sistema foi rebatizado como Navstar-GPS — embora o termo “Navstar” nunca tenha sido, formalmente, um acrónimo. A visão era audaz: cerca de duas dezenas de satélites a girar em órbitas sincronizadas, equipados com relógios atómicos de estabilidade quase religiosa.

O princípio era engenhosamente simples: se um recetor soubesse quanto tempo o sinal demorava a chegar de cada satélite, poderia inferir a sua posição com rigor cirúrgico. Mas os obstáculos eram tudo menos triviais: miniaturizar relógios atómicos, corrigir distorções da atmosfera, contabilizar os efeitos da relatividade de Einstein e manter todos os sistemas perfeitamente orquestrados.

Um dos passos decisivos foi dado por Harold L. Jury, da Pan Am Aerospace, que desenvolveu um sistema de estimação recursiva capaz de reduzir os erros orbitais a níveis nunca atingidos. Era o início de uma revolução silenciosa — mas irreversível.

A bússola do século XXI a funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana. créditos: Wikimedia Commons

De arma estratégica a bem público global

Durante anos, o GPS foi trunfo estratégico. Os sinais civis existiam — mas vinham deliberadamente degradados, pela política de Selective Availability. A mensagem era clara: só os militares norte-americanos podiam aceder à versão plena do sistema. Até que, a 1 de setembro de 1983, a história mudou. Um avião comercial da Korean Air Lines, voo 007, desviou-se do seu plano de voo e penetrou o espaço aéreo soviético. Confundido com uma ameaça, foi abatido. Morreram 269 pessoas. A causa? Navegação imprecisa, num mundo sem GPS funcional.

Chocado, o presidente Ronald Reagan fez uma promessa: quando o sistema estivesse plenamente operacional, os seus benefícios seriam partilhados com o mundo. E, em 2000, o presidente Bill Clinton cumpriu-a. A Selective Availability foi desativada — e o GPS passou a ser um bem comum da humanidade.

O impacto foi sísmico. A logística acelerou. A agricultura ganhou precisão. A vida urbana ganhou direção. E, subitamente, saber onde estamos deixou de ser um luxo — passou a ser dado adquirido.

Evolução contínua: o sistema nunca dorme

Desde 1995, a constelação GPS tem evoluído sem cessar. Os modelos iniciais, conhecidos como Block I e II, foram substituídos por gerações mais robustas. Hoje, predominam os satélites GPS III, fabricados pela Lockheed Martin, com sinais compatíveis com o sistema europeu Galileo e reforço contra interferências e ataques cibernéticos (como jamming e spoofing).

Mas o futuro já espreita no horizonte: a geração GPS IIIF promete ainda mais — maior precisão, ligação laser entre satélites, capacidade de reconfiguração em órbita e sensores para deteção de ameaças espaciais. Os primeiros lançamentos estão previstos para 2027.

Ainda assim, nem tudo correu como planeado. O sistema terrestre de controlo, conhecido como OCX, deveria estar operacional há mais de uma década. Mas, entre atrasos e desafios técnicos, só se espera o seu pleno funcionamento em 2025.

O mundo na palma da mão. créditos: Wikimedia Commons

Concorrência cósmica: de monopólio à multiplicidade

Hoje, o GPS já não reina sozinho. O russo GLONASS, o europeu Galileo, o chinês BeiDou e o japonês QZSS formam uma constelação paralela de alternativas. E cooperam. Um smartphone moderno capta sinais de vários sistemas simultaneamente — mais precisão, mais segurança, mais fiabilidade.

O GPS continua a ser, no entanto, uma peça fundamental da engrenagem global. É usado para sincronizar redes elétricas, sistemas financeiros, operações militares, tráfego aéreo e comunicações de emergência. É tão essencial que o Pentágono o considera hoje um ativo estratégico nacional — talvez o mais invisível de todos.

Três décadas após ter entrado oficialmente em operação, o GPS não é apenas um sistema de navegação. É um marco civilizacional. Um instrumento que guia aviões, salva-vidas, gere colheitas e orienta centenas de milhões de seres humanos — quase sempre sem se dar por ele.

É a bússola do século XXI. E está sempre a funcionar, 24 horas por dia, sete dias por semana, orbitando a mais de 20 mil quilómetros da Terra — numa dança silenciosa que nos lembra, com notável exatidão, que saber onde estamos é, afinal, saber quem somos.

Imagem de abertura do artigo cedida por Freepik.

O SAPO faz 30 anos e celebra a data trazendo-lhe as histórias de pessoas, marcas, empresas, eventos e momentos que marcaram estas três décadas no país e no mundo. Junte-se à festa e a esta comunidade que todos os dias se faz mais forte, graças a uma rede de parceiros de grande qualidade que, a par da produção de conteúdos próprios, faz do SAPO o seu portal de referência.