O cargo será ocupado por Nayef al-Sudaïri, o atual embaixador saudita na Jordânia, segundo uma mensagem publicada nas redes sociais pela embaixada saudita em Amã e confirmada por um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita.

A nomeação representa "um passo importante", declarou Sudaïri num vídeo divulgado pela cadeia de televisão pública saudita Al-Ekhbariya, sublinhando a vontade do rei Salman e do príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, de "reforçar as relações com os irmãos do Estado da Palestina e de lhes dar um apoio formal em todos os domínios".

As questões dos territórios palestinianos são tradicionalmente geridas pela embaixada da Arábia Saudita em Amã.

A Arábia Saudita não reconhece Israel e não aderiu aos acordos de Abraão de 2020, negociados com os Estados Unidos, que permitiram ao Estado israelita normalizar relações com os Emirados Árabes Unidos e com o Bahrein.

No entanto, em julho de 2022, Riade anunciou a abertura do seu espaço aéreo a "todas as transportadoras" incluindo as israelitas, mas negou que fosse uma medida destinada a anteceder outras etapas para a normalização.

Riade tem declarado que apoia a posição da Liga Árabe de não estabelecer laços oficiais com Israel até que o conflito com os palestinianos esteja resolvido.

