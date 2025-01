Com o agravamento das condições climatéricas e a intensificação da ondulação, foram reforçadas as fiscalizações para "detetar e responder a possíveis arrojos junto à orla costeira", tendo as autoridades encontrado e apreendido fardos de droga em três pontos do barlavento (oeste) algarvio, informou a GNR num comunicado.

"A GNR, através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras e do Comando Territorial de Faro, nos dias 6 e 7 de janeiro, apreendeu 93,6 quilos de haxixe, no âmbito de ações de patrulhamento intensificado, ao longo da costa algarvia", lê-se na nota.

Na segunda-feira, em Rebolos/Burgau, no concelho de Vila do Bispo, militares da Guarda que efetuavam patrulhamento na praia encontraram "um objeto volumoso próximo da rebentação", que depois se confirmou "tratar-se de um fardo de serapilheira com produto estupefaciente no seu interior".

Também na segunda-feira, uma denúncia a dar conta da presença de "outro fardo de serapilheira" na praia da Mareta/Sagres levou militares a essa zona costeira de Vila do Bispo para confirmar a existência de um "segundo fardo com produto estupefaciente, acompanhado por um jerricã com 25 litros de combustível".

A força de segurança adiantou que a terceira apreensão foi feita hoje, na praia do Vale da Lapa, no concelho de Lagoa, onde "foram encontrados vários pacotes junto à rebentação" que "continham produto estupefaciente", acrescentou a GNR.

No total, a GNR contabilizou a apreensão de 93,6 quilogramas de haxixe.

"A operação foi conduzida de forma coordenada pela UCCF e pelo Comando Territorial de Faro, envolvendo equipas de patrulhamento terrestre e marítimo nas áreas costeiras mais relevantes da região algarvia", concluiu.

