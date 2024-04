Num ponto de situação feito à agência Lusa ao início da manhã de hoje, José Cesário disse que, além dos dois mortos, "foram registadas 16 pessoas com vários tipos de ferimentos, seis das quais inspiram algum cuidado, mas não correm risco de vida".

Quatro portugueses já tiveram alta e "há ainda 10 casos com ferimentos ligeiros, que esperamos que com rapidez possam vir a ter alta", acrescentou o governante.

José Cesário disse ainda que "haverá uma terceira pessoa que terá morrido, mas não tem nacionalidade portuguesa".

O secretário de Estado tinha anteriormente dito à Lusa que havia pessoas de várias nacionalidades envolvidas no acidente e que o grupo de turistas portugueses, do Norte do país, viajava através de uma agência de viagens.

Na quarta-feira, o conselheiro das comunidades portuguesas na capital Windhoek confirmou que o acidente ocorreu depois das 15:00 (14:00 em Lisboa), no Vale de Kuiseb, a caminho das maiores dunas de areia de Sossus Vley no deserto da Namíbia.

O acidente envolveu dois autocarros, que transportavam 40 turistas, sendo que numa das viaturas se encontravam pelo menos 22 turistas portugueses, disse Manuel Coelho.

Dos 22 portugueses envolvidos, dois morreram no local.

SO (VQ/CYH/MLL) // PSC

Lusa/Fim