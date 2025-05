Licenciado em Engenharia Informática em Coimbra, com MBA da London Business School e da UCLA (Califórnia), antes de fundar a Feedzai com Pedro Bizarro e Paulo Marques, Nuno Sebastião foi engenheiro da Agência Espacial Europeia e trabalhou com diversas startups de tecnologia.

Abriu a sua em 2011, com o objetivo de combater fraudes financeiras, com recurso a inteligência artificial e machine learning, e sete anos mais tarde via a Feedzai ser destacada pela Forbes como uma das 50 startups de tecnologia financeira com maior potencial na Europa.

Em 2021, e mantendo a sede em Coimbra, tornava-se no quarto unicórnio português (a valer mais de mil milhões).