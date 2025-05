Aos 4 anos, Lenine teve uma meningite grave que lhe deixou sequelas ao nível da memória, da fala, da audição e da visão. E quem o veja competir nos 100m, no salto em comprimento, no triplo salto, não adivinha que a doença súbita também o deixou incapaz de andar.

Aos 42 anos, o atleta paralímpico de Vila Nova de Gaia é o desportista mais medalhado do mundo, com 250 medalhas internacionais, incluindo o Bronze no salto em comprimento nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, tendo repetidamente sido eleito o Melhor Atleta do Mundo com Deficiência Intelectual e tornando-se, no ano passado, no primeiro atleta paralímpico a integrar a comissão de atletas do comité internacional.