Empresária, acionista e CEO da TMG Automotive, uma empresa do Grupo TMG que fornece materiais têxteis para algumas das mais prestigiadas marcas automóveis, ingressou no grupo familiar em 1985, com uma licenciatura em Economia pela Universidade de Manchester e especialização em Tecnologia Têxtil, tendo assumido a liderança em 2008.

Desde a sua chegada à liderança, a empresa registou um crescimento significativo, aumentando o volume de negócios e exportando mais de 90% da sua produção.

A revista “Forbes Portugal” inclui-a regularmente na sua lista anual das mulheres portuguesas mais poderosas nos negócios. Entre 2018 e 2022, presidiu à COTEC Portugal, sendo agraciada, em maio de 2022, pelo Presidente da República com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.