Fazer reservas diretamente no site dos hotéis permite ter acesso a produtos e serviços exclusivos

Muda Num Minuto. Mariana Esteves de Oliveira, dos Hotéis Vila Galé, destaca as vantagens nas reservas feitas diretamente no site dos Hotéis Vila Galé. Faz parte do compromisso MUDA, que há sete anos trabalha a literacia digital dos portugueses.