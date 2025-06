Há cashback, Descontos Diretos com promo codes e até prémios com o Raspa e Ganha — tudo direto na app MB WAY. Adira uma vez e todas as compras contam, sem complicações e com mais vantagens, garante a SIBS.

Ana Martins, da SIBS, explica como o MB WAY UP! transforma cada compra em vantagens.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

