Pioneiro no estudo das emoções e da sua influência no funcionamento do cérebro, contrariando a tradicional separação entre razão e emoção, especialmente nos mecanismos de tomada de decisão, António Damásio é um dos neurocientistas mais reconhecidos a nível mundial.

Professor na Universidade do Sul da Califórnia, é autor de diversas obras, entre as quais O Erro de Descartes (2001), obra na qual explorou a complexidade do cérebro e das emoções, levando os temas a um debate mais amplo e fora da academia.

Explicando que "toda e qualquer expressão racional está baseada em emoções", o seu trabalho influenciou diversas áreas para além da neurociência, incluindo a psicologia e a gestão.

Entre muitos outros prémios, recebeu o Prémio Pessoa e o Príncipe das Astúrias de Investigação Científica e Técnica, em 2005.