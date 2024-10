Embora as notícias sobre o ceticismo em relação à sustentabilidade se tenham tornado mais evidentes recentemente, os relatos sobre a morte do ESG são muito exagerados. No mundo real, a corrente subjacente ao investimento responsável continua a fortalecer-se, à medida que os regulamentos de apoio são continuamente implementados em todo o mundo. Com as eleições presidenciais dos EUA a aproximarem-se, é possível que se intensifique o debate político sobre o acrónimo ESG. No entanto, isso não impedirá que a dinâmica associada aos fatores de sustentabilidade entre na agenda dos investimentos. A atenção passa agora para os gestores de ativos, uma vez que aumentam as exigências para demonstrar a importância e a integridade das alegações relacionadas com a sustentabilidade.

Ao longo do último ano, têm-se registado numerosas notícias em torno de um aparente abandono das estratégias ESG por parte dos investidores, mas muitas vezes estas não revelam a história na íntegra. Embora no último trimestre de 2023 se tenham registado os primeiros fluxos de saída dos fundos do artigo 9.º do SFDR - juntamente com os da categoria do artigo 8.º - os ativos dos fundos dos artigos 8.º e 9.º atingiram, na realidade, uma percentagem recorde dos ativos dos fundos europeus, com quase 60%. De facto, os ativos de fundos globais considerados “sustentáveis” pela Morningstar aumentaram de 2,5 biliões de dólares, no final de 2022, para quase três biliões de dólares no final do ano passado.

Se olharmos mais de perto para os dados da Europa recolhidos pela Morningstar, os fundos ESG com as maiores saídas foram os fundos do Artigo 8, sem qualquer compromisso com investimentos sustentáveis, tal como definido no SFDR. Este facto pode estar razoavelmente relacionado com as preocupações em torno do greenwashing, uma vez que os investidores analisam de perto as estratégias rotuladas como ESG, que oferecem pouca diferenciação em relação aos veículos tradicionais sem uma perspetiva de sustentabilidade. Este facto mostra claramente que alguns investidores ainda têm dúvidas quanto à validade das alegações relacionadas com a sustentabilidade.

Apesar deste nervosismo, os inquéritos realizados junto de investidores institucionais e de retalho continuam a confirmar o interesse em que a criação de valor em termos financeiros seja acompanhada de um impacto ambiental e social positivo. Embora isso não signifique que os investidores estejam dispostos a sacrificar os retornos financeiros, demonstra a necessidade de os gestores obterem retornos dentro de um conjunto de limites que satisfaçam a evolução dos valores pessoais e institucionais. Esta preferência de proteção ESG é particularmente evidente quando os investidores são questionados sobre os comportamentos das empresas, com uma grande maioria a concordar consistentemente que as empresas devem esforçar-se ao máximo para reduzir as pegadas ambientais e sociais negativas. Apesar de os investidores não se preocuparem com o conceito de uma estratégia de investimento, o caminho que está a ser realizado tem uma grande relevância no ecossistema sustentável.

Noutra ótica, a regulamentação em muitas jurisdições continuará a apoiar as aspirações dos investidores em termos de sustentabilidade. Na UE, estão atualmente a ser publicados ajustamentos e clarificações ao atual SFDR, estando iminente a publicação de regulamentação que rege à designação e ao conteúdo dos fundos ESG. A partir dos diálogos com os nossos investidores, há uma mensagem consistente - os indicadores ESG estão a ganhar cada vez mais importância e o foco está a mudar de soluções fáceis para o que chamamos de “retornos com responsabilidade”. Não basta que os gestores de ativos afirmem que estão “alinhados com as normas ESG”; é também necessário dispor de um sólido conteúdo ESG de base, com atividades de gestão robustas e eficazes em todas as carteiras, e de ferramentas e abordagens especializadas em áreas como o clima e a DEI.

A certificação externa dos processos relacionados com o ESG tornar-se-á também cada vez mais importante. Nomeadamente, do lado institucional, mesmo os mandatos e as estratégias que não são explicitamente centrados nas questões ESG, têm agora exigências específicas em áreas como a gestão - relacionadas com o envolvimento das empresas e a votação nas assembleias gerais. Requisitos semelhantes estão também a surgir no domínio do clima, à medida que se intensifica o desafio de contribuir para a descarbonização do mundo real.

Diretor de Investimento Responsável na Nordea Asset Management