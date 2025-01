Com a chegada de um novo ano, surgem desafios e, ao mesmo tempo, novas oportunidades para as empresas e para as suas equipas. Num contexto onde a adoção de novos modelos de trabalho, as reestruturações de equipas e a aposta na inovação e no empreendedorismo ganham cada vez mais relevância, o IDEA Spaces, espaço de cowork pioneiro em Portugal e reconhecido como um dos 100 melhores do mundo, antecipa as tendências que irão moldar 2025 e influenciar as organizações.

1. Sinergias entre empresas: apostar no sucesso colaborativo

Num mundo empresarial cada vez mais global e interligado, as parcerias estratégicas continuarão a assumir um papel de destaque como resposta às rápidas transformações do mercado. Colaboração em áreas como formação, inovação e partilha de recursos, permitirão não só otimizar custos operacionais, mas também desenvolver soluções, produtos e serviços cada vez mais personalizados e com valor acrescentado, potenciando vantagens competitivas para as partes envolvidas.

2. Employee Value Proposition: o pilar do bem-estar organizacional

A valorização da Employee Value Proposition (EVP) — o conjunto de benefícios e experiências que uma empresa proporciona aos seus colaboradores —, é um dos fatores-chave para promover a sua satisfação e, consequentemente, para fortalecer a retenção de talento. O alinhamento entre a cultura corporativa e as expectativas pessoais continuará a ter um papel determinante na consolidação de equipas comprometidas e motivadas. Para alcançar este equilíbrio, ouvir ativamente os colaboradores, compreender as suas necessidades e integrar as suas perspetivas nas políticas internas é fundamental para ajustar benefícios e metodologias de forma estratégica e eficaz.

3. Gestão da diversidade: pluralidade como motor da criatividade

A diversidade e a inclusão manter-se-ão no topo das prioridades das organizações. A globalização é um dos fenómenos mais marcantes das últimas décadas e tem-se manifestado nos vários domínios da atividade humana. No que diz respeito ao contexto empresarial, a criação de ambientes que acolham pessoas de diferentes origens, com diferentes experiências, conhecimentos e formações será vital para responder aos desafios de um mercado cada vez mais global e fomentar a criatividade, a inovação e garantir uma verdadeira pluralidade de vozes.

4. Upskilling e reskilling: preparar hoje as equipas do amanhã

Num cenário de rápidas transformações tecnológicas, investir em programas de desenvolvimento ou aprimoramento de competências será imperativo para preparar as equipas para os desafios do futuro. Estas iniciativas não só aumentam a adaptabilidade dos colaboradores em contexto laboral, como também fomentam uma cultura de aprendizagem contínua, enriquecendo competências pessoais e o desenvolvimento de soft skills essenciais para prosperar num mercado em constante evolução.

Chief Innovation Officer do IDEA Spaces