Portugal a ver-se grego

Há décadas que a Grécia vive numa espécie de estado de negação relativamente à Turquia, que se nota até nos mais pequenos detalhes aeronáuticos. Estes dois países vizinhos, tão semelhantes em tantos aspetos, mantêm uma relação tão conturbada quanto aquela que alguns quadrantes da sociedade portuguesa têm com Espanha.

Contudo, a rixa bélica entre gregos e turcos é muito mais recente, marcada pela independência da Grécia dos Otomanos apenas em 1832, seguida de uma série de guerras greco-turcas que culminaram com a expulsão dos gregos de Istambul e a ocupação turca do norte de Chipre, em pleno século XX. Se em Portugal ainda há quem insista que Olivença é portuguesa, na língua grega, a cidade de Istambul continua a ser chamada de Konstantinopolis, o seu antigo nome até 1930. Para quem está familiarizado com o alfabeto grego, é curioso observar que, no próprio aeroporto de Atenas, o destino Istambul é assim mencionado apenas em inglês; quando surge a versão grega, é usado o nome Bizantino do século passado. De certo modo, seria como se a TAP e o aeroporto de Lisboa anunciassem voos para Maputo em inglês, mas para Lourenço Marques em português.

Portugal habituou-se a ver a Turquia nos mais variados fóruns, organizações e eventos europeus. Membro da NATO desde 1952, participante em todos os campeonatos desportivos do continente e integrado nos grupos europeus da FIFA e da UEFA, a Turquia também deixou a sua marca noutras competições europeias, vencendo o Eurovisão em 2003. Na aviação, a Turquia tornou-se num jogador de peso, com a Turkish Airlines e o recente mega-aeroporto de Istambul a destacarem-se no cenário europeu, mesmo que apenas 3% do território turco esteja localizado na Europa.

Contrariamente a outros países europeus, Portugal não tem um histórico migratório turco, nem episódios de invasões otomanas que afetem e desafiem esta visão europeia da Turquia. No entanto, este verniz também estala em terras lusas quando tocam nas nossas "caravelas dos ares". Nesta semana, tanto a companhia pública do Estado, como o Ministério das Infraestruturas de Portugal divulgaram comunicados celebrando a TAP Air Portugal como a companhia mais segura da Europa, numa classificação elaborada pela Airline Ratings. Só que, de acordo com essa lista, essa posição pertence à Turkish Airlines, parceira da TAP na Star Alliance e que, para efeitos do comunicado, a TAP e o Ministério resolveram ignorar... ou qualificar como companhia asiática (?!)

Este facto foi convenientemente ignorado pela propaganda política do momento, guiada pelo mesmo populismo e ignorância que caracterizou as declarações de André Ventura no Parlamento em maio de 2024, durante um debate sobre a construção do novo aeroporto de Lisboa, em que afirmou: "O povo turco não é conhecido por ser o mais trabalhador."

Se estas sucessivas gafes tivessem sido cometidas por um verdadeiro país europeu, certamente que já teria havido consequências diplomáticas, correções e pedidos de desculpa formais, etc. Mas não foi, foi só Portugal. E, na Europa civilizada, já devemos servir de anedota: Portugal, aquele país pobre lá do sul, que é rapidamente ultrapassado por todos os outros, o único que doou milhares de milhões do seu dinheiro público às "suas" quatro companhias nacionais (TAP, TAP Express, SATA e Azores Airlines), aquele que não investe na ferrovia e que adora aeroportos e autoestradas. Esse Portugal é o mesmo que resolve adulterar a geografia das classificações apenas para garantir que a sua bandeira aeronáutica seja a primeira no pódio. Deixem lá estar.

Sim, é mesmo melhor deixá-lo estar... Já diziam os Romanos: "Há nos confins da Ibéria um povo que nem se governa nem se deixa governar." E talvez seja justamente por isso que nos vemos tão "gregos" para sermos também nós, um dia talvez, europeus.