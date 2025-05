Estás na reta final do curso, ansioso por terminar e iniciar a tua carreira. Começa a surgir a grande questão: “E agora? Como entro no mercado de trabalho?” A transição do mundo académico para o profissional pode parecer um desafio, mas vale a pena refletir sobre o que aprendeste, tanto a nível teórico, como na forma de passar da teoria à prática.

Ao longo do teu percurso académico, o foco esteve no desenvolvimento de conhecimentos técnicos e da capacidade de resolver problemas. No entanto, para lá das competências técnicas, o mercado trabalho exige também as chamadas competências transferíveis, como a comunicação eficaz, o trabalho em equipa, a gestão de tempo, a adaptação a mudanças, a resiliência e a proatividade. Embora todas sejam essenciais em ambiente profissional, a verdade é que nem sempre recebem a devida atenção na formação universitária.

As empresas procuram profissionais que saibam lidar com desafios do dia a dia, colaborar em equipa e adaptar-se rapidamente a um ambiente em constante mudança. No entanto, as instituições de ensino nem sempre fornecem um guia prático de entrada para o mercado de trabalho, através do qual os jovens adultos em fim de formação possam saber o que esperar da fase seguinte da sua vida. Nesse âmbito, os estágios profissionais são a melhor ponte entre a teoria e a prática. Enquanto permitem contacto direto com a realidade profissional e uma autoavaliação essencial para o teu crescimento profissional, são também a melhor maneira para adquirires as tais competências transferíveis.

A chave para uma transição bem-sucedida é a preparação e a clareza sobre os teus objetivos. Fazer uma autoavaliação é um passo importante para entender as tuas competências mais fortes, bem como as áreas em que podes melhorar. Criar um currículo e um perfil no LinkedIn ajuda-te a ter visibilidade no mercado, permitindo que recrutadores encontrem o teu perfil e que possas estabelecer conexões com profissionais da tua área. Participar em programas de estágio, eventos de networking e inscreveres-te em formações também são formas eficazes de expandir as oportunidades.

Ao entrares no mercado de trabalho, estás a dar um passo essencial no teu desenvolvimento profissional e pessoal. Seja numa área profissional anexa àquilo que estudaste, ou não, será com a tua entrada no mercado de trabalho que os teus principais objetivos e aspirações profissionais começam a ganhar forma. É a partir de agora que podes aliar tudo o que aprendeste ao conhecimento empírico de profissionais mais experientes. Cada experiência contribuirá para o teu crescimento e abrirá portas no futuro. Entra no mercado com mente aberta, vontade de aprender e de te superar. Não te esqueças de ser uma esponja, mas também de filtrar aquilo que é mais importante para ti.

A transição para o mundo do trabalho pode parecer intimidante, mas com preparação e atitude certas, estarás pronto para enfrentar os desafios e agarrar as oportunidades. Agora é a tua vez de te destacares!

Consultora de Recrutamento e Seleção Especializada do Clan