Vivemos num mundo recheado de informação, que nos chega muitas vezes sem pedirmos e por diferentes meios: redes sociais, televisão, livros, conversas entre família e amigos, entre muitos outros. Esta informação é uma arma, que tanto pode empoderar como pode prejudicar os pais.

Tanta informação facilmente acessível e a experiência dos outros cada vez mais partilhada pode levar a uma ideia errada da parentalidade: que é fácil, com soluções óbvias e fáceis de obter. A verdade é que a parentalidade é um dos maiores desafios que qualquer pessoa enfrenta e a sua vivência depende muito de saber dosear e obter informação fidedigna, nunca desvalorizando a intuição.

Assim, com um futuro pela frente, cheio de novos papéis e desafios, é importante que os pais confiem no seu instinto, mas também adquiram conhecimentos que lhes permitam cuidar do seu bebé de forma mais tranquila e segura. A formação de uma rede de apoio, a chamada “aldeia”, é fulcral tanto antes como após o nascimento de um bebé.

A formação, através de cursos e sessões de ensino dedicados à parentalidade e aos cuidados ao bebé, é uma ótima estratégia para os que os pais se familiarizem com as diferentes temáticas e consigam esclarecer algumas dúvidas de forma antecipada. A formação e experiência dos profissionais que lecionam estas formações é importante para que as informações sejam transmitidas de forma clara e atualizada. Por um lado, a investigação e a ciência, estão em constante evolução, por outro, cada bebé é único e, por isso, não existem receitas infalíveis, no entanto a formação, como workshops ou cursos, com profissionais especializados, fornece diretrizes aos pais para que se sintam mais confiantes: para perceberem com que situações podem ser confrontados, conhecerem as diferentes opções de atuação perante as mesmas, identificarem os sinais de emergência, entre muitas outras.

Há temas sobre os quais nós, enfermeiras, estamos recorrentemente a ser questionadas como, por exemplo, relativamente ao colostro, o primeiro leite a surgir após o nascimento. Este é, geralmente, produzido em pouca quantidade, deixando os pais inseguros em relação à alimentação do seu bebé. Participando em workshops de amamentação, os pais, além de perceberem a importância do leite materno, vão perceber que este leite surge em pouca quantidade, mas a suficiente para alimentar o seu bebé nos primeiros dias de vida, aumentando a sua produção ao longo do tempo.

Os cuidados de higiene e conforto e o sono seguro e tranquilo são outros temas que suscitam recorrentemente dúvidas que podem ser facilmente respondidas em momentos de formação. Nestes casos, o objetivo é preparar os pais de forma consciente e realista para os primeiros meses e para os desafios a eles associados, mas também relembrar para a importância de reconhecer que é uma fase de transição que precisa de ser aproveitada e desfrutada com a maior tranquilidade possível.

Os desafios não surgem apenas numa fase inicial, mas sim ao longo de todo o crescimento, com as situações de doença e o modo de atuação perante estas, bem como na introdução alimentar que o que tem de deliciosa, tem também de desafiante.

Acreditamos ser importante que estes workshops e formações se possam realizar de forma acessível a todos os pais, para que todos tenham a oportunidade de usufruir do conhecimento e aprendizagem que consideram essenciais para a nova fase das suas vidas.

Não pretendemos “criar” pais perfeitos, porque eles não existem! Mas antes criar pessoas empoderadas, seguras e despertas para os verdadeiros desafios que vão encontrar ao longo do tempo. Que consigam reagir de forma eficiente perante situações adversas, e que não tenham medo de utilizar o seu instinto para cuidar do seu filho. É impossível ser-se perfeito quando, na verdade, existe toda uma nova dinâmica, toda uma nova fase de aprendizagem, mas também, como se diz: é na imperfeição que está a perfeição e por isso todos os pais serão perfeitos na sua imperfeição.

Enfermeiras especialistas em Saúde Infantil da Grow Up Baby