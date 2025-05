Em 2025, prevê-se que depósitos europeus de curto prazo, avaliados em centenas de milhares de milhões de euros, atinjam a maturidade. No entanto, com a continuação da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), os rendimentos dos depósitos estão a tornar-se cada vez menos atrativos. Entre junho de 2024 e janeiro de 2025, o BCE realizou cinco cortes nas taxas de juro, sinalizando um arrefecimento da inflação na zona euro. Antecipam-se mais cortes ao longo de 2025, à medida que o BCE procura revitalizar a economia estagnada da zona euro, prevendo-se também que a taxa de depósito caia para 2%.

Para investidores conservadores que procuram retornos seguros para a sua liquidez excedentária, os rendimentos reais negativos em depósitos (ou seja, ajustados à inflação) poderão em breve tornar-se uma realidade, algo que não foi visto em 2022. Esta situação leva os investidores para mercados alternativos de rendimento fixo de baixo risco, de modo a ativar o seu capital, aproveitando novas oportunidades com maior potencial para compensar a inflação sem perturbar o seu perfil de risco.

Embora as obrigações governamentais possam servir como uma opção potencial devido às suas características de segurança, considerar apenas este segmento do espaço de rendimento fixo seguro não é o ideal. De facto, obrigações governamentais enfrentam atualmente pressão devido ao aumento da dívida dos Estados-membros da UE causado por défices orçamentais persistentes, o que pode afetar o seu desempenho e resultar em perdas importantes, como se tem observado desde o início de 2025.

Outros instrumentos de rendimento fixo seguros podem oferecer a mesma segurança que as obrigações governamentais: as obrigações garantidas. Para quem não está familiarizado com esta classe de ativos, as obrigações garantidas são títulos de rendimento fixo emitidos por bancos ou credores hipotecários e garantidos por um conjunto de ativos, como hipotecas residenciais ou empréstimos ao setor público. Estas obrigações proporcionam aos investidores dois níveis de proteção: recurso aos ativos do emitente e acesso ao conjunto de ativos de cobertura, que tipicamente excede o valor da garantia necessária. Esta dupla proteção ajuda a explicar o facto de, nos 200 anos desde que as primeiras obrigações hipotecárias foram emitidas, não se registou um único caso de incumprimento.

É aqui que entra em jogo uma atribuição mais dinâmica a um universo alargado de títulos de rendimento fixo de elevada qualidade, incluindo obrigações do Estado e obrigações hipotecárias. Esta abordagem permite ao investidor explorar oportunidades e gerar um potencial de retornos mais consistente ao longo do tempo de forma diversificada. Além disso, os mercados seguros de rendimento fixo são ineficientes, razão pela qual acreditamos que uma gestão ativa competente pode acrescentar valor.

Para investidores que procuram preservação de capital ou baixo risco, é necessário realçar que as obrigações de alta qualidade podem ser sensíveis a alterações nas taxas de juro. Desta forma, é necessário construir uma abordagem que não dependa de previsões sobre a evolução dos rendimentos, mas sim construir uma estratégia com uma exposição limitada ao risco de taxa de juro com potencial para ter um bom desempenho em vários ambientes de mercado. Embora isso possa parecer impossível, gestores de investimento experientes e ativos podem tirar partido destas ineficiências de mercado para gerar alfa de forma consistente, superando os rendimentos dos depósitos. Os investidores conservadores têm ainda alternativas aos rendimentos pouco atrativos dos depósitos em numerário. Explorar oportunidades no espaço de rendimento fixo seguro, devido à sua segurança, e adotar uma abordagem dinâmica pode ser uma alternativa inteligente para ativar o seu capital. Finalmente, controlar a exposição ao risco de taxa de juro ajudará a gerar retornos consistentes, independentemente do ambiente macroeconómico.

Em conclusão, embora o ambiente de baixo rendimento dos depósitos a curto prazo europeus represente um desafio para os investidores conservadores, também abre a porta a estratégias de investimento mais dinâmicas e potencialmente vantajosas. Ao diversificar em instrumentos de rendimento fixo de alta qualidade, como obrigações governamentais e obrigações garantidas, os investidores podem beneficiar de maior proteção e estabilidade, enquanto gerem ativamente os riscos e oportunidades num panorama macroeconómico em mudança. Acreditamos que a chave para o sucesso reside no controlo da exposição ao risco de taxa de juro e na implementação de uma estratégia que permaneça flexível face às condições de mercado em evolução. Em última análise, através de uma abordagem ponderada e ativa, os investidores podem ir além das restrições dos rendimentos pouco atrativos dos depósitos e procurar um potencial de retorno consistente e a longo prazo no espaço de rendimento fixo.

Diretora regional da Nordea Asset Management para a Península Ibérica, América Latina e Ásia