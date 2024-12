Se em novembro os fumos dos tradicionais assadores de castanhas de espalham na atmosfera de Lisboa, conferindo-lhe um cenário enigmático, acrescido da nuvem de gotículas das chuvas de pré-inverno, dezembro veste a cidade de um espírito festivo especial. Ao frio e frenesim das primeiras compras natalícias, junta-se um conjunto alargado de concertos de repertório eclético, compreendendo desde a música barroca à música popular nacional e internacional, vindo preencher os espaços sagrados das igrejas lisboetas, estendendo-se até a novas confissões e comunidades da cidade.

Em 2024, este mosaico musical alarga-se a novas tendências e equipamentos culturais, como o Capitólio. Aqui, vão ouvir-se os acordes e sons eletrónicos, através de um DJ set inédito, com o artista luso-angolano Batida e o compositor português Tigerman, e vão também escutar-se as canções famosas de artistas internacionais das décadas de 30 e 50 do século passado, através da recriação da banda The Lucky Duckies.

Coros, orquestras, ensembles, bandas, solistas e DJ invadem assim a nossa Lisboa. Mas é o brilho das luzes, milhares, que encanta os transeuntes lisboetas, nacionais e até estrangeiros que percorrem as ruelas, praças e avenidas da capital.

Para a memória ficará seguramente o momento, mais que simbólico, em que o presidente Carlos Moedas, ladeado por um conjunto de jovens e crianças, perante dezenas de milhares de espectadores que lotaram a Praça do Comércio, inaugurou, com um espetáculo de música e de raios laser, as iluminações da árvore de Natal. Momento singular que, pela sua beleza e participação de público, ficou registado não só em Portugal, mas além-fronteiras, tendo particular destaque e divulgação na BBC News (órgão europeu de comunicação de excelência), projetando internacionalmente Lisboa e Portugal, numa prova inequívoca da capacidade que detemos em organização e produção de eventos de escala mundial.

Lisboa brilha e é também internacional.

Lisboa Cresce, Lisboa Agradece

Presidente Egeac/LISBOA CULTURA