Quando o calendário marca o início das férias grandes, um mundo de possibilidades abre-se para nós, jovens. Este período, ansiosamente aguardado durante o ano letivo, é uma janela de oportunidade para a liberdade, a exploração e o descanso. No entanto, o que procuramos neste tempo livre e o que as empresas esperam de nós muitas vezes parecem dois mundos distintos que raramente se encontram.

Para nós, as férias são sinónimo de liberdade. É o momento para nos desligarmos da pressão académica, respirarmos e aproveitarmos a vida ao máximo. A imagem do verão está repleta de atividades, como participação em eventos sociais, viagens e experiências inesquecíveis. A promessa de novos horizontes e a oportunidade de criar memórias valiosas são o que realmente nos atrai.

No entanto, para as empresas, este é um período valioso para identificar e cultivar novos talentos. Estágios, programas de trainee e trabalhos temporários são, frequentemente lançados, com a esperança de atrair jovens promissores. A ideia é que possamos contribuir, aprender e, eventualmente, integrar-nos de forma permanente na equipa.

Contudo, muitas vezes há um desajuste entre as nossas aspirações e as ofertas das empresas. A realidade corporativa, com as suas rotinas e exigências, pode parecer um contraste ao espírito vibrante do verão.

As empresas precisam de compreender que, para nos cativarem, é fundamental oferecer experiências que vão além das tradicionais tarefas administrativas. Somos atraídos por desafios reais, oportunidades de aprendizagem prática e ambientes que promovam o desenvolvimento pessoal. Programas de estágio que incluam projetos interessantes, feedback constante e uma verdadeira integração com a equipa são muito mais atraentes do que ofertas que se concentram apenas em tarefas rotineiras.

Para que haja um equilíbrio, é crucial que as empresas adaptem as suas abordagens com propostas mais atraentes, que combinem aprendizagem, experiências enriquecedoras e flexibilidade. Programas que ofereçam projetos desafiadores, mentoria ativa e uma verdadeira integração com a cultura da empresa têm o potencial de captar o nosso interesse. As empresas precisam de entender que o verão é um período para energizar e inspirar, não apenas para formar mão-de-obra temporária e de curto prazo.

Para além disto, criar experiências que nos permitam fazer um impacto real e sentir-nos valorizados pode transformar a nossa perceção sobre o mundo corporativo. Quando a experiência de estágio ou trabalho temporário é projetada para ser enriquecedora e alinhada com as nossas aspirações pessoais, o resultado pode ser uma motivação genuína e um investimento mais profundo da nossa parte.

Ambos os lados acabam por ganhar se conseguirem encontrar um meio-termo. As empresas que criam oportunidades que vão ao encontro com os nossos interesses e expectativas podem atrair talentos motivados e ambiciosos. Por outro lado, nós, jovens, que vemos as férias como uma oportunidade para crescer profissionalmente, sem abrir mão totalmente da diversão, podemos transformar uma experiência de estágio num trampolim para futuras oportunidades.

Em última análise, o início das férias grandes é um momento de grande expectativa para nós e um período estratégico para as empresas. Se estas souberem aproveitar o potencial da nossa energia e criatividade, e se conseguirmos ver valor nas oportunidades oferecidas, todos sairemos a ganhar. Sou suspeita pois, tive precisamente esta oportunidade, e hoje faço a minha evolução contínua na empresa onde comecei e não podia estar mais agradecida por cada oportunidade e aprendizagem adquirida!

Consultora de Recrutamento Permanente da Multipessoal