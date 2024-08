Numa altura em que a maioria dos portugueses está de férias ou está a pensar nelas é bom sentir que se deixou ou vai deixar para trás uma casa segura. É comum pensar-se nos melhores sistemas de alarme e até nas melhores portas. Ambas as opções fazem sentido, mas é preciso considerar uma outra possibilidade complementar e indispensável: as janelas.

Uma janela eficiente tem várias vantagens, a começar pelo conforto térmico, que leva à poupança da fatura energética uma vez que entra e sai menos frio e calor na habitação, e a terminar no conforto acústico, já que nos protegem do ruído exterior. Além destas duas importantes vantagens, uma janela eficiente contribui também para que um imóvel se valorize.

Mas uma janela eficiente também é indispensável na hora de atrasar um possível assalto. Uma janela eficiente com ferragens antirroubo faz com que um ladrão demore muito mais tempo (que não tem, uma vez que muitas vezes um assalto pressupõe rapidez) a forçar a entrada ou impede mesmo que entre dentro da sua casa. O investimento na instalação de novas janelas eficientes compensa então de várias formas e pode ser a diferença entre a efetivação ou não de um roubo.

A segurança aplica-se ainda noutro contexto. Janelas eficientes são mais seguras para aqueles como as crianças que não têm noção do perigo. Uma janela eficiente bem fechada impede qualquer tipo de acidente, algo que, como infelizmente se vai vendo, não acontece com as janelas tradicionais. Manete de fecho com chave, sistema de ferragem invertido, limitadores de abertura ou vidros de segurança com proteção ao choque parecem ser termos demasiado técnicos, mas podem salvar vidas.

João Ferreira Gomes, Presidente da ANFAJE