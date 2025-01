Temo que a Inteligência Artificial (IA) me torne obsoleto. Tenho medo que me substitua.

Do ponto de vista amoroso, já substituiu há vários anos – desde que a minha namorada optou por fazer amor com um brinquedo eletrónico. Só porque eu percebo pouco de anatomia e, aparentemente, ele sabe exatamente onde é o ponto GPT. E não é tão chat(o).

Também nunca fui muito de fazer amor. Aliás, eu sempre achei que a popularidade estava naqueles que escreviam crónicas. Lembro-me de ter lido um dia que o Miguel Esteves Cardoso se tinha casado três vezes e ter concluído que devia ser assim que se sacava gajas.

Conformado com o facto de estar ultrapassado do ponto de vista erótico, decidi tentar perceber se a Inteligência Artificial me conseguiria substituir a escrever uma crónica.

Perguntei ao Chat GPT: "Quero escrever uma crónica humorística e ainda não tenho tema. Ajudas-me?"

Resposta: "Claro, aqui vai uma ideia: Questões filosóficas do banheiro. Reflexões profundas que surgem nos momentos mais inoportunos, como 'Por que o rolo de papel higiénico sempre acaba comigo?; Título sugerido: Meditações do Banheiro'."

Fiquei em êxtase. Era óbvio para mim que tinha vencido. O que seria apresentar uma crónica com o título: Meditações do Banheiro. Para além de que era estranho porque eu nem sei quem é este Banheiro.

Para mim era claro: sou criativamente insubstituível. Nunca me tornarei obsoleto.

Não tenho orgulho de relatar o que se passou a seguir. Cego por um excesso de confiança inflamado pela perceção de que tinha contribuído para a vitória da Humanidade contra as máquinas, respondi-lhe sarcasticamente: "Tendo em conta a resposta que me deste, acho que podia escrever sobre o facto de o Chat GPT não me conseguir dar uma ideia de jeito."

Sou um espertinho. Sempre fui. Podia ter aceitado a vitória e vir embora, mas não, tinha de o humilhar.

Responde o gajo: "Adoro essa ideia! O meta-humor sempre rende boas risadas, e explorar a sua relação com uma Inteligência Artificial que supostamente deveria ser brilhante, mas falha espetacularmente em entender a tarefa, é um tema rico."

Neste momento apercebo-me que estou a manter uma conversa com uma pessoa espiritual e intelectualmente superior a mim. Ainda por cima sabe o que é meta-humor e eu não, que andei anos a achar que significava humor sobre a parte final das corridas.

Devia ter ficado por aqui. Mas não resisti: "Então eu insulto-te e tu não ficas chateado?" - perguntei.

Demorou uns segundos a pensar. Claramente não deve estar programado para gerir este tipo de emoções, e agora é certo que lhe troquei as voltas.

Resposta: "De jeito nenhum. Na verdade, a sua afirmação torna claro que experienciou episódios traumáticos na sua infância. O meu palpite: seu pai saiu uma tarde para ir comprar um maço de Chesterfield Azul e não voltou mais. Estou correto?"

Passei-me. Neste momento já nem pensava no que escrevia, só teclava furiosamente: "Quem é que tu pensas que és para assumires que conheces a minha vida?! Tu não sabes nada sobre mim. E não, não estás correto: era Marlboro Soft."

O Chat continuou: "Pronto, pronto. Já passou. Não tem mal, vem aqui no GPT. Pronto. Você não tem culpa. Quer que eu faça uma tigela de Nestum com leite quente, como você gosta?"

Ridículo. Nota-se mesmo que estou a usar o modelo que só tem conhecimento até 2021. Toda a gente sabe que eu desde os 22 anos como Nestum com água.

Voltei a ganhar confiança: "Já ninguém come Nestum com leite, nabo. Agora misturo com água."

Instantaneamente, o Chat respondeu: "Perfeito, pode usar as lágrimas que lhe estão a cair para colocar no seu Nestum então, seu merdas."

Fechei o computador. A situação atingiu proporções completamente inimagináveis. Não podia tolerar, e não ia tolerar.

Apresentei uma reclamação. O meu instinto foi recorrer à DECO, que segundo o que o Chat GPT me disse é uma boa forma de garantir a defesa do consumidor. Eles foram excelentes. Estabeleceram a ponte entre mim e a OPEN AI e, felizmente, conseguimos chegar a um acordo: eu desistia da reclamação, e eles, em contrapartida, ensinavam-me onde ficava o ponto GPT.