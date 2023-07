Parti, há umas semanas, mais uma vez para Roma tendo como destino mais um encontro com o Papa Francisco, por causa da nossa Jornada Mundial da Juventude. Recebi a mesma força que o Santo Padre sempre transmite, mesmo tendo recentemente sido operado e há poucos dias retomado a sua agenda de trabalho. “Estou preparado e tenho tudo à mão”, disse o Papa Francisco, exibindo a mochila que contem o seu kit de peregrino. Foi o primeiro a inscrever-se, é o primeiro a comparecer à chamada. Nunca duvidamos do empenho do Papa Francisco em vir a Portugal e contamos – como sempre contamos – com a sua coragem , determinação e força de vontade para vencer os obstáculos que surgem no caminho. E forma muitos ao longo do seu Pontificado. Nunca duvidei: “não temos plano B, só temos plano F, de Francisco”, disse quando algumas aves agoirentas lançavam o medo de que o Papa não viesse a Portugal. Virá. E cá o esperamos.

Já não contamos – como já contámos – o tempo em meses, mas sim em semanas. E, à medida que os dias passam, entre as muitas preocupações de tudo quanto temos de finalizar e a certeza de que não as conseguiremos resolver todas, a tempo e horas, mantenho a convicção de sempre: a realização da JMJ Lisboa 2023 é o maior acontecimento que alguma vez poderemos viver em terras de Santa Maria, a nossa terra, o nosso Portugal. É igualmente o maior acontecimento de sempre na vida da Igreja em Portugal, não só pelo acolhimento que faremos à Igreja universal, mas também pela mobilização que tem acontecido por todo o País.

E, nesta reta final, permitam-me que recorde as linhas com que procurámos tecer esta Jornada. Em primeiro lugar, a JMJ Lisboa 2023 é de todos e para todos. Aberta a todos os que queiram participar como peregrinos, como voluntários ou apenas como amigos que no próprio dia decidem aparecer, porque se sentem motivados, curiosos, inquietos. Em segundo lugar, nunca perder o foco de que o principal objetivo de cada Jornada é proporcionar um encontro pessoal de cada jovem com Jesus Vivo.

Esta Jornada deseja ser sinal de tanto que o Papa Francisco nos tem pedido, enquanto cidadãos que desejam um mundo mais sustentável, onde todos têm lugar e exista uma preocupação concreta em relação à "economia que mata", usando a expressão do próprio Papa. Por último, foi sempre um desejo meu e nosso, de que ninguém deixasse de vir ao nosso encontro por não saber o que é a JMJ Lisboa 2023. Continuamos a lutar por alcançar estas metas, aparentemente simples, mas nem sempre fáceis de executar.

Do encontro com o Papa Francisco, volto mais fortalecido na Fé e na Esperança de que Deus está connosco e que será Ele a conduzir os nossos dias de agosto…

D. Américo Aguiar é bispo auxiliar de Lisboa e o responsável máximo da Igreja Portuguesa pela realização da Jornada Mundial da Juventude 2023.