É muito importante haver espaços livres, especialmente para quem não tem acesso a espaços culturais e de pensamento, em debates de qualidade, mas numa linguagem comum.

Há espaços de debate, mas são fechados e coartados pelos partidos políticos. Conversar e debater cara a cara é uma ideia com enorme simbolismo e valor. As pessoas estarem juntas, sem filtros e sem medo, dando a sua opinião, fazendo o uso da palavra contra a sua degradação em certas esferas políticas. São momentos em que diferentes pessoas e grupos convergem para refletir juntos sobre problemas comuns, o que por vezes leva a dar respostas às transformações sociais e aos seus conflitos emergentes.

Há necessidade de construir espaços abertos de discussão; infelizmente há muito poucos espaços desta matriz.

A democracia não pode consistir apenas em votar uma vez a cada quatro anos. A democracia passa também por participar ativamente e deliberar, construindo espaços que criem coletivos, identidades com interesses comuns, desenvolvendo soluções potenciais. É importante misturar ideias de diferentes campos do conhecimento e de diferentes ideologias, em espaços tranquilos, onde ocorre uma conversa de troca de ideias, não polarizada.

Oferecer às pessoas um "bate-papo" sem fim, sobre preocupações, ideias, conceitos presentes. O pensamento não está na rua, mas está num espaço livre.

Há um certo cansaço digital e da televisão, uma saturação das redes sociais e das suas visões branco e preto. As pessoas estão a ficar fartas da mercantilização do pensamento com os comentadores de serviço, agora ditos especialistas de tudo e mais alguma coisa.

Perante isto, um espaço livre oferece um contacto real, uma proximidade e uma reflexão serena, que é mais calorosa, mais interessante e enriquecedora. Espaços livres de acesso gratuito, abertos a todos, em que ninguém pede a identificação nem pergunta qual a sua ideologia.

