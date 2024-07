Depois do Europeu de Futebol e da Volta a França, o verão desportivo continua hoje com os Jogos Olímpicos de Paris. A Sports Illustrated fez uma previsão para as hostes lusas e antecipa quatro medalhas - uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Parece pouco, mas a confirmar-se será o melhor resultado de sempre.

As semanas e dias que antecederam este momento foram intensas para os atletas, que aproveitaram a curiosidade dos media para entrar um pouco no mainstream (sobretudo aqueles que alinham em modalidades mais sexy como o surf, o skate ou o breaking). Sim é verdade, o breaking - herdeiro do breakdance - foi o desporto que conseguiu no mais curto espaço de tempo ascender ao programa olímpico. Vai ser uma aparição única, sendo certo que não continua para Los Angeles 2028. Ainda assim não deixa de ser uma importante conquista que foi impulsionada por um investimento de duas décadas da marca de bebidas energéticas Red Bull, que organiza desde 2004 a mais relevante competição internacional da modalidade - o Red Bull BC One.

Se o breaking já deixou boquiabertos os mais conservadores, então o que podemos dizer da última decisão do Comité Olímpico Internacional (COI): o alargamento aos e-sports! A decisão acaba de ser votada em Paris e por unanimidade. Os e-sports são a vertente competitiva do gaming, uma poderosa indústria que há muito suplanta em receitas a música e o cinema - com previsões de receitas próximas dos 200 mil milhões de dólares em 2024. Neste passo há também o dedo mágico dos milhões sauditas, já que o reinado irá financiar os primeiros anos da competição (vai ter um enquadramento especial em separado com o restante programa olímpico, tal como os jogos de inverno e de verão).

Está lançado o debate, uns vão sempre dizer que estar sentado no sofá a jogar PlayStation não é desporto e outros vão puxar pela exigência mental de uma modalidade muito variada. Uma coisa é certa - o COI está bem atento às novas tendências e mostra vontade de trazer os Jogos Olímpicos para a atualidade, mantendo ao mesmo tempo acesa a chama da tradição.

Especialista em Comunicação Estratégica