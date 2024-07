Após os acontecimentos das últimas semanas nos Estados Unidos, decidi investigar a magnitude do famoso projeto ideológico ligado a Donald Trump. Surpreendentemente, este projeto, denominado Project 2025, tem sido amplamente ignorado ou subvalorizado por muitos. Para compreender melhor, pesquisei sobre esta iniciativa, que envolve pessoas próximas ao ex-presidente Donald Trump. Essencialmente, é um documento com mais de 900 páginas que detalha um plano para transformar a América em um país "melhor".

Contudo, é importante destacar que essa visão de um país "melhor" parece alinhar-se com a ideia de tornar os Estados Unidos de Donald Trump semelhantes ao Portugal de Salazar!

Alexis de Tocqueville uma vez disse: "Creio que, em qualquer época, eu teria amado a liberdade; mas, na época que em vivemos, sinto-me propenso a idolatrá-la".

Para onde vai o mundo com Donald Trump?

Estamos a viver tempos estranhos, com as pessoas que estão cada vez mais extremadas nas suas posições, e com a sensação de insegurança a aumentar. Mesmo com uma economia forte, as pessoas sentem-se empobrecidas. Até o Cristiano Ronaldo já não marca em fases finais de torneios!

Quase pior que isso, Donald Trump sofre uma tentativa de assassinato. Posteriormente, o atual presidente americano e candidato democrata, Joe Biden, anuncia que não se recandidatará, faltando menos de quatro meses para as eleições.

Posto isto, e vendo a vitória republicana mais próxima, decidi perceber o que a seita de Donald Trump sugere para a América e responder à questão dos 50 mil euros: O que é o Project 2025, afinal?

Donald Trump e Project 2025

O projeto envolve a identificação e recrutamento de milhares de indivíduos para ocupar cargos-chave na administração federal, assegurando que estes estejam alinhados com Donald Trump.

Um dos principais objetivos do Project 2025 é reduzir a influência de instituições independentes.

Project 2025 foca em várias áreas de política, incluindo economia, saúde, energia, segurança nacional e justiça, propondo mudanças significativas para reverter políticas das administrações anteriores.

Enfatiza a importância de reformar o sistema educacional, promovendo valores tradicionais, além de combater o que considera influências ideológicas progressistas nas instituições culturais.

Project 2025 inclui a devolução de poderes aos estados e governos locais, reduzindo a intervenção federal em programas sociais.

Primeiramente, verifiquei que o Project 2025 é uma iniciativa de pessoas próximas a Donald Trump com vontade de redesenhar a política e a sociedade americana.

Realço que ele nega conhecer a iniciativa e as pessoas que fazem parte dela e não se associa a algumas propostas. Dado o historial de mentiras, apelidadas de pós-verdades, que Donald Trump nos habituou, é válido duvidar da veracidade destas declarações. É, no mínimo, estranho que pessoas próximas dele se organizem e elaborem um calhamaço gigante de diretrizes sem que ele esteja ciente.

Conforme fui explorando um pouco mais sobre as propostas do Project 2025, fui encontrando muitas ideias que qualquer partido democrático, de qualquer espectro político, se oporia veementemente. Parece mesmo que querem criar um novo estado na América, à semelhança do Estado Novo Salazarista!

Concentração de poder em Donald Trump

Inegavelmente que centralizar é uma das palavras de ordem, onde o objetivo é dar ao presidente americano o poder direto sobre instituições não políticas. Para piorar, querem nomear diretamente pessoas para cargos importantes desses serviços. Para quê ter independência no FBI, Departamento de Justiça, Departamento de Comércio ou FCC quando podem ter Trump a controlar estes serviços diretamente?

Já imaginaram o FBI a entrar diretamente na casa de adversários políticos de Trump para "investigar"? Ou documentos embaraçosos a desaparecer misteriosamente? O FBI funcionaria como uma polícia da defesa do estado, e o “estado” passaria a ser o presidente. O FBI tornar-se-ia uma PIDE à americana, com menos bufos, mas mais meios informáticos. Salazar ficaria muito feliz se visse isto!

Estado Social e Educação no Project 2025

Outro ponto é proporem desmantelar o Departamento de Educação. Isto, aliado ao corte brutal de ajudas aos desfavorecidos, contribuirá para criar uma geração de pessoas pobres e com um ensino pobre e consequentemente um futuro pobre! Adeus American Dream, adeus elevador social, foi um gosto!

De facto, sem escola de qualidade e sem apoio na infância, dificilmente se alcança a mobilidade social, pelo menos para cima! As boas notícias (só que não) é que vão facilitar o trabalho dos menores, em certas profissões de risco – pode ser que os miúdos a trabalhar desde cedo em profissões sem carreira, se safem na vida... duvidosa lógica, diria. Paralelamente, Salazar também não gostava muito que as pessoas estudassem, subissem na vida ou seguissem um trajeto diferente dos pais, e fez do trabalho infantil uma necessidade para não se passar (tanta) fome.

Economia virada para dentro

Continuando agora na parte económica, existe vontade de alguns dos membros do Project 2025 de aplicar impostos à importação para proteger as empresas americanas, com semelhanças ao "orgulhosamente sós" que o nosso velho Botas tanto gostava. Também propõe desregular o setor bancário, através da extinção de entidades reguladoras. Igualmente pretende retirar poder à Reserva Federal Americana, tornando-a apenas responsável pelo controlo da inflação.

Com Donald Trump, zero ecologia

Como se não bastasse, em matéria de sustentabilidade, vão aumentar a extração de combustíveis fosseis com a justificação que isso irá fazer descer os preços. Também vão parar a pesquisa por alternativas verdes e travar a mudança para energias renováveis. Para quê dar um planeta melhor às futuras gerações? Parece que a vontade é de destruir o futuro das crianças nascidas e por nascer deixando o planeta cada vez menos habitável!

Donald Trump, Pátria, Família

Por último, a parte social proposta por Donald Trump é tão radicalmente conservadora que faz parecer Nuno Melo do CDS um progressista. “Pelo menos” reduzir o acesso ao aborto, reduzir a distribuição de contracetivos ou tornar ilegal a pornografia, são algumas das alterações legais sugeridas. Quanto à família, é dito que o conceito de família e de casamento deve ter por base a interpretação bíblica. Até Salazar iria ficar muito feliz pela aplicação do seu “bom” e velho Deus, Pátria, Família, que tanto atraso trouxe a Portugal.

A cereja no topo do bolo é quererem acabar com grande parte dos direitos LGBT.

Conclusão: Donald Trump com o Project 2025 pode acabar com a democracia?

Em resumo, o Project 2025 é uma Trumpalhada, uma ameaça à democracia, onde as pessoas vão perder direitos, o elevador social vai avariar e a religião vai tomar de assalto o lugar da ciência e da sociedade livre em nome da “segurança das pessoas”.

A legião de Donald Trump, (e quem sabe, o próprio) querem um estado ditatorial, cristão e fechado, como o nosso velho Salazar fez, com todas as suas terríveis consequências.

Espero que os democratas encontrem um candidato que respeite a democracia liberal, um jovem com força e um moderado para se opor a este protoditador, idoso, sem força e radical. Só assim o mundo poderá evoluir para um caminho de paz, prosperidade e moderação.

É hora de pensar também em Portugal, e que ou lutamos pela liberdade ou veremos esses vendedores de ilusões, auto proclamados “defensores da democracia”, destruírem todas as conquistas de Abril. O Abril da liberdade, da democracia e do progresso que não pertence a nenhum partido ou filosofia política, mas a todos que acreditam na democracia liberal!

Emanuel Rodrigues, programador informático e membro da Iniciativa Liberal