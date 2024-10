Portugal tem sido assolado, ao longo dos últimos anos, por incêndios florestais recorrentes, intensificados pelas alterações climáticas, tendo já neste ano de 2024 sido destruídos 124 mil hectares de floresta, o que o torna no terceiro pior ano da última década. Não podemos ainda esquecer as trágicas perdas de vidas humanas e as dezenas de feridos, para além dos prejuízos de milhões de euros para as comunidades afetadas.

Fundações e filantropia têm participado ativamente neste tipo de cenários, não só na resposta e apoio imediato, seja através de fundos como o Fundo de Apoio à Revitalização das Áreas Afetadas pelos Incêndios, com a Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação Claude e Sofia Marion entre outras, seja através do apoio à sociedade civil, através de parcerias como a Fundação Ageas, Fundação la Caixa e muitas outras.

As fundações e filantropia em Portugal têm historicamente atuado em diferentes domínios e sempre com o objetivo de apoiar a ajudar a comunidade nas alturas mais difíceis, não só na resposta imediata a de curto prazo como também na promoção da resiliência dos territórios e desenvolvimento e disseminação de conhecimento.

A promoção da investigação e conhecimento na área das alterações climáticas e dos incêndios tem sido alvo de investimento por parte de fundações como a Fundação Calouste Gulbenkian, Aga Khan, Oceano Azul, Porto Protocol, entre outras, tendo a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançado recentemente o livro Incêndios florestais - Uma realidade global, com particular expressão em Portugal e que visa não só disseminar conhecimento como promover o debate público sobre as causas e consequências dos incêndios em Portugal.

Também a nível internacional iniciativas como o Bezos Earth Fundos, de Jeff Bezos fundador da Amazon, ou 100 Resilient Cities da Fundação Rockfeller visam combater as alterações climáticas e preparar as comunidades para desafios climáticos, como incêndios florestais e desastres naturais.

Na recente participação no Greenfest, o maior evento de sustentabilidade em Portugal, o Centro Português de Fundações promoveu o contacto com diferentes Fundações que desenvolvem projetos de combate às alterações climáticas, promoção da biodiversidade, defesa dos oceanos, literacia para a sustentabilidade, transição energética, agricultura regenerativa, micro florestas, num portefólio tão diverso e rico onde podemos encontrar inclusive iniciativas como as cabras sapadoras, desenvolvida pela Fundação Aga Khan Portugal.

Durante o mês de outubro o Centro Português de Fundações irá promover, pela primeira vez em Portugal, um webinar dirigido às Fundações Portuguesas sobre Climate and Disaster Philanthropy, com a parceria e participação do Center for Disaster Philanthropy, sediado em Washington nos Estados Unidos da América.

O Center for Disaster Philanthropy conta com diversos peritos e difunde informação sobre alterações climáticas e desastres naturais em curso ou em fase de recuperação, no sentido de informar e catalisar investimento filantrópicos, maximizando o seu impacto e fortalecendo as comunidades, ao mesmo tempo que apoia a recuperação equitativa, tendo em 2023 conseguido captar e alocar cerca de 23 milhões de dólares para as diferentes iniciativas divulgadas.

As fundações têm um papel na resposta a catástrofes, não apenas através de apoio financeiro, mas também através do desenvolvimento de conhecimento, sensibilização, literacia e implementação de iniciativas inovadoras que vão de encontro aos desafios globais das alterações climáticas.

Num cenário de catástrofes cada vez mais intensificadas pelas alterações climáticas, as fundações e filantropia podem fazer a diferença, sempre em parceria com os governos e instituições, não apenas como uma resposta pontual, mas contribuindo para a promoção da resiliência das comunidades.

Através da promoção do conhecimento e literacia, prevenção, parcerias inovadoras e do fortalecimento e aumento da capacidade de resposta será possível construir uma visão de futuro para Portugal na resposta a catástrofes.

Esta peça coincide, de forma imprevista, com um momento de especial consternação e tristeza face à situação ocorrida em Valência, Espanha. O Centro Português de Fundações contactou a Associação Espanhola de Fundações que irá apoiar a Fundação Comunitária Valenciana Horta Sud ao nível da captação de fundos para os territórios afetados.

Secretário-geral do Centro Português de Fundações