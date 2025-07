Junho convidou-nos à celebração e à reflexão. Em Portugal, comemoramos a riqueza da cultura popular, que nos une e inspira. Já o Dia Mundial do Ambiente, logo na primeira semana do mês, relembrou-nos a urgência de um compromisso coletivo com a sustentabilidade e o futuro do nosso planeta. Acredito que estes dois domínios – a preservação cultural e o imperativo ambiental – podem estar ligados e são essenciais para a construção de um futuro mais próspero, harmonioso e consciente.

A cultura, em todas as suas formas, é o espelho da nossa identidade e um poderoso catalisador de união. Em ambientes corporativos, as festividades tipicamente portuguesas como os Santos Populares transcendem o mero entretenimento. É também essa a nossa visão ao organizar um arraial que, mais do que uma celebração tradicional, se torna um veículo para promover o convívio, fortalecer o espírito de equipa e potenciar o orgulho de fazer parte de um projeto para o qual se contribui diariamente. É a valorização do capital humano, da diversidade de experiências e da riqueza cultural que cada um traz para o coletivo. É o ponto de encontro de todas as culturas que compõem, em Portugal, a “nossa família” de 38 línguas e 120 nacionalidades. Ao investir no bem-estar e na integração dos trabalhadores, constroem-se comunidades mais fortes, produtivas e resilientes, abrindo portas a um ambiente de trabalho mais positivo e acolhedor. As pessoas são, de facto, o maior ativo de uma empresa, daí ser tão importante sentirem-se valorizadas e parte de algo maior, neste caso, aliado a uma cultura local.

Paralelamente, a nossa responsabilidade não se esgota no bem-estar das equipas, mas estende-se ao planeta que nos acolhe. O TP Arraial – Stronger Together, que se realizou este ano, no Estádio da Luz, foi um exemplo prático e direto do compromisso de mitigar o impacto da pegada ambiental. Com mais de 10 mil participantes, este evento de grande escala obteve o certificado e o estatuto Evento Carbono Zero, uma vez que a totalidade das 46 toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) foi compensada através de projetos florestais nacionais, monitorizados pela Ponto Verde Serviços. Esta iniciativa reflete a nossa convicção de que a celebração e a responsabilidade ambiental podem caminhar lado a lado.

A sustentabilidade não é só um conceito. Pode e deve ser um pilar estratégico das empresas, que se manifesta em ações concretas. Vejo na TP um exemplo de transformação. Implementámos a gestão de resíduos e a reciclagem nos nossos escritórios, instalámos iluminação com sensores, e utilizamos energias renováveis que tornam as nossas instalações mais eficientes. Também investimos significativamente numa frota de veículos híbridos e elétricos (61% em 2024), em Portugal. Mas, além de darem o exemplo com ações consistentes que reduzam o impacto, as empresas têm a responsabilidade de implementar políticas e práticas que inspirem os colaboradores a serem, eles próprios, agentes de mudança. Para que cada um compreenda o seu papel na construção de um futuro mais consciente, incentivamos os trabalhadores a agir, através da campanha Citizen of the Planet, concebida para sensibilizar os colaboradores e encorajá-los a tomar medidas para preservar os recursos e combater as alterações climáticas, por meio da educação, ações concretas e outras condutas ambientalmente responsáveis.

O reconhecimento externo, através de certificações e validações por entidades independentes, é um indicador importante da seriedade e do impacto das ações de sustentabilidade. Sabemos que estamos no bom caminho quando o nosso compromisso com a sustentabilidade é reconhecido internacionalmente. Em linha com a iniciativa Science Based Targets, obtivemos a validação dos novos objetivos de redução de carbono e estamos ativamente a trabalhar para reduzir a nossa pegada ambiental e contribuir para o objetivo global de limitar o aquecimento global a 1.5°C.

Em suma, a celebração da cultura e o compromisso com a sustentabilidade são dois lados da mesma moeda. Ao valorizarmos as nossas raízes e as pessoas que as representam, e ao assumirmos a nossa responsabilidade para com o planeta, estamos a construir um legado de valor duradouro. Acreditamos que o sucesso de uma empresa a longo prazo está intrinsecamente ligado à sua capacidade de operar de forma ética, socialmente responsável e ambientalmente consciente. Construir um caminho mais resiliente, inovador e preparado exige visão, colaboração e um compromisso inabalável com a excelência, o que, sem dúvida, nos conduzirá a um futuro mais próspero e equilibrado para todos.

CEO da TP em Portugal