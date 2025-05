A segurança rodoviária é, sem dúvida, uma das grandes preocupações da sociedade moderna. Além da sua intrínseca ligação ao valor da vida humana, a segurança rodoviária é também um pilar fundamental para o desenvolvimento económico e social de qualquer país.

Desde sempre, elevados níveis de segurança rodoviária são atributos intrínsecos ao conceito e à realidade das autoestradas. Estas desempenham uma função crucial nesta matéria.

É com a consciência desta responsabilidade e com a ambição firme de atingir a meta de zero mortes nas nossas vias, que a APCAP – Associação Portuguesa das Concessionárias de Autoestradas e Pontes com Portagem trabalha diariamente para garantir a excelência da rede rodoviária por si gerida.

A 17ª Road Safety Conference da ASECAP – Associação Europeia de Concessionárias Rodoviárias com Portagem, realizada recentemente no nosso país, em Cascais, foi um momento privilegiado de reflexão e de debate honesto sobre os desafios e oportunidades que se colocam ao setor. O evento, que contou com a presença de dezenas de especialistas nacionais e internacionais, e de representantes de diversas entidades públicas e privadas, permitiu uma análise profunda do estado atual e a projeção de cenários futuros sobre segurança nas autoestradas, onde o objetivo “Visão Zero” foi um elemento central.

Os números apresentados na Conferência evidenciam uma tendência positiva: uma diminuição de 4% no número de mortes nas autoestradas portuguesas no último ano, e uma redução acumulada de 20% desde 2019. Estes resultados são encorajadores e motivam-nos a querer ir mais longe. Sabemos que o objetivo final é ambicioso e exige muita persistência.

O compromisso de todas as Concessionárias Rodoviárias é claro e traduz-se no investimento de 500 milhões de euros que todos os anos fazemos em manutenção e operação, garantindo a qualidade do pavimento, a sinalização, a iluminação, os sistemas de segurança e a assistência aos utilizadores 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

Atingir a “Visão Zero” requer, também, uma abordagem sistémica que vá além do investimento em infraestruturas. É crucial apostar na educação e na sensibilização dos condutores para a importância de uma condução segura. E é também fundamental o reforço da fiscalização e do desenvolvimento de novas tecnologias que contribuam para a prevenção de acidentes.

O estudo recentemente apresentado pela consultora PwC no Congresso da APCAP identifica a necessidade de investimentos significativos para modernizar a rede nacional de autoestradas nos próximos anos, a maioria dos quais destinados a integrar soluções inovadoras, como a inteligência artificial na gestão do tráfego e na prevenção de acidentes, e a implementar sistemas de segurança ativa e passiva mais avançados.

Sistemas de portagem inteligentes, alinhados com o princípio do utilizador-poluidor / pagador, são a ferramenta mais eficaz para assegurar a qualidade da manutenção das autoestradas, a sua operação e a assistência a clientes 24x7, bem como garantir os investimentos futuros. E assim atingir-se o objetivo de autofinanciamento do setor rodoviário português.

A APCAP e as suas concessionárias reiteram o seu compromisso com a segurança dos condutores e com a “Visão Zero”. Trabalhamos, por isso, em estreita colaboração com as entidades públicas e privadas para manter as autoestradas portuguesas como uma referência exemplar de segurança e de sustentabilidade.

Acreditamos que, com investimento contínuo, inovação tecnológica e a colaboração ativa entre todos os intervenientes, podemos alcançar a meta de zero mortes nas nossas estradas e garantir um futuro de mobilidade segura para todos.

Manuel Melo Ramos, presidente da APCAP