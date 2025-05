Comentário aos resultados eleitorais

Se há uma coisa que os resultados de domingo demonstram é que eu sempre tive razão. Aliás, demonstram estes resultados e também os anteriores, e os anteriores a esses, apesar de terem sido diferentes. Espero que, desta vez, eles entendam e concedam que eu sempre tive razão.

Se eles saíssem da sua bolha perceberiam porque é que eu sempre tive razão sobre isto e aquilo. Todos os dias, no meu grupo de whatsapp me dizem a mesma coisa: eles não saem da sua bolha e, por isso, não percebem o que está a acontecer tão bem como nós. Se eles saíssem da sua bolha e lessem o meu grupo de whatsapp talvez percebessem.

A verdade é só uma: com Fulano e Tal naquela posição isto não aconteceria, mas eles insistem em Sicrano de quem eu nunca gostei e que, obviamente, é o culpado pelo estado das coisas negativas. Fulano, pelo contrário, seria capaz de mudar tudo para melhor. Tirar Sicrano e meter Fulano tornaria tudo isto perfeito, e eu não percebo como mais ninguém percebe isso.

Eu sei estas coisas porque, ao contrário deles, falo com as pessoas. Eles têm de falar mais com as pessoas. Ainda ontem falei com uma pessoa que me confirmou que eu tinha razão. A outra pessoa com quem falei disse-me o contrário, o que só confirma que eu tenho razão quando digo que há pessoas que não percebem o que se está a passar. As pessoas deveriam falar mais com as pessoas. Sigam o meu exemplo que, ainda hoje, se tiver tempo, falarei com uma pessoa.

Se eles fossem a mais sítios perceberiam porque é que isto aconteceu. Eu vou a sítios e percebo. Ainda há dias fui a um sítio. Em dezembro passei por outro sítio que confirmou exatamente o que eu pensava. Eles lá nos sítios sabem estas coisas todas, mas depois não passam cá para fora. É preciso ir lá para perceber ou, pelo menos, ver muitos vídeos nas redes sociais dos sítios onde as coisas se sabem todas.

A verdade é que isto nunca foi assim e eles não percebem isso. Mudou tudo. Habituem-se: estes vão ficar para sempre ali e vão substituir aqueles que há dez anos também iriam ficar para sempre ali. Eles ainda não perceberam que estas tendências são irreversíveis. Não aprenderam nada há dez anos quando aconteceu a outra tendência irreversível em sentido contrário.

Espero que desta vez percebam que eu sempre tive razão, antes que seja tarde demais. Não sei quando será tarde demais, mas agora é antes disso de certeza. Aceitem que tenho razão. O pior que pode acontecer é termos pessoas teimosas que acham que têm sempre razão em tudo, aconteça o que acontecer.