Li há pouco que o importante é amar o amor… O amor, essa força mágica e poderosa que nos liga, que nos inspira e que transforma as nossas vidas profundamente. Hoje, as lojas brilham com corações e cores vibrantes; homens e mulheres percorrem as ruas com ramos de flores nas mãos, sorrisos largos e corações cheios de alegria. Cada um destes gestos é uma declaração de afeto, uma promessa de carinho, um reconhecimento do poder que o amor possui para iluminar até os dias mais cinzentos.

As ruas vibram com a energia contagiante do amor romântico, mas hoje, mais do que nunca, que tal celebrarmos também as diversas formas que o amor pode assumir em cada um de nós? O amor é uma celebração magnífica da diversidade, da aceitação e dos laços únicos que nos unem. É um espaço acolhedor onde podemos ser verdadeiramente nós mesmos, onde o carinho e a compreensão florescem, permitindo-nos explorar as infinitas maneiras de amar e ser amado. Desde os laços profundos que nos dão suporte incondicional, às amizades que nos aquecem o coração e nos dão coragem, até aos relacionamentos amorosos que nos preenchem de alegria e emoção, cada forma de amor é preciosa e merece ser celebrada.

Contudo, neste dia repleto de alegria e corações, é imperativo que não fechemos os olhos à dura realidade que muitos enfrentam. A Guarda Nacional Republicana (GNR) reportou que, no ano passado, foram registados 1.592 crimes de violência no namoro, um aumento preocupante de 95 casos em relação a 2023. Estes números não são apenas estatísticas: são vidas, sonhos e corações partidos que nos imploram que tomemos uma posição.

O amor deve ser uma fonte de segurança e bem-estar, não de dor. E, é por isso tão importante a prevenção e a denúncia de comportamentos abusivos, que podem manifestar-se de forma insidiosa nas relações, como são exemplo: o ciberbullying e o stalking digital. A violência não pode ser um assunto tabu, deve ser falado abertamente, dando voz às vítimas. Como sociedade, é nosso dever criar um ambiente onde todos se sintam seguros para partilhar as suas experiências e procurar ajuda.

Apoiar as vítimas de violência é crucial. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) revelou que, em 2024, ajudou 1.023 vítimas de violência no namoro, sendo a maioria mulheres. Para mim, o dado mais gritante é que 322 vítimas pediram ajuda enquanto ainda estavam na relação. Para estas pessoas, dar o primeiro passo em direção à liberdade não foi fácil, seguramente; foi um momento de coragem pura que merece o nosso respeito e apoio. A compaixão e a empatia são fundamentais; precisamos de reconhecer que, atrás de cada número, há uma história, uma dor, um desejo de mudança.

O amor deveria ser um abrigo seguro, um espaço onde todas as identidades e expressões são acolhidas e respeitadas. É imprescindível que trabalhemos coletivamente para garantir que todos possam viver e expressar o seu amor sem medo de violência ou discriminação. A liberdade de amar é um direito humano fundamental, e cada um de nós deve ser um defensor dessa liberdade.

Neste Dia de São Valentim, é fundamental que reconheçamos que o amor verdadeiro não tem barreiras. Ele é caracterizado pela autenticidade, pela vulnerabilidade e pela coragem de sermos quem realmente somos. Amar o amor significa, acima de tudo, lutar pela liberdade, pela dignidade e pelo respeito de cada ser humano. Devemos celebrar não só as relações românticas, mas também as amizades e todas as formas de carinho que enriquecem as nossas vidas.

Sugiro usarmos este dia não apenas como uma celebração, mas como um verdadeiro catalisador para promover mudanças significativas; abrindo os nossos corações e as nossas mentes para as vozes daqueles que sofreram e que ainda sofrem em silêncio. Fomentando relacionamentos baseados na não violência e na aceitação, criando um ambiente seguro onde todos se sintam valorizados e respeitados.

Vamos cultivar a ideia de que o amor deve ser um abrigo seguro, um ato de coragem e um compromisso coletivo com a igualdade e a justiça? Que tal passarmos a ser defensores incansáveis da não violência e da aceitação, encorajando cada pessoa a abraçar a sua verdade e a viver o amor de maneira plena e autêntica?

Que este Dia de São Valentim nos lembre da imensa beleza que reside na diversidade do amor e da responsabilidade que todos temos em tornar o mundo um lugar mais acolhedor e justo para todas as expressões de amor. Ao celebrarmos o amor em todas as suas formas, que possamos também promover um futuro mais seguro e inclusivo para as próximas gerações, em que cada coração possa vibrar livremente e cada alma possa amar sem limites. Que o amor, em toda a sua plenitude, nos guie e nos inspire todos os dias do ano.

