A mobilidade é um dos temas mais recorrentes nos debates sobre sustentabilidade e eficiência. A ferrovia, muitas vezes vista como um meio de transporte tradicional e em desuso, está hoje, no centro da transformação para um futuro mais sustentável e interconectado, pelo que a relevância de encontros como os da InnoTrans, uma das maiores feiras internacionais de tecnologia para transportes, é fundamental, para garantirmos uma transformação num momento em que a modernização das infraestruturas ferroviárias é crucial para muitos países, incluindo Portugal.

Felizmente, a ferrovia está a passar por uma transformação profunda, impulsionada pela digitalização e automação, capaz de reformular o sistema ferroviário, tornando-o mais eficiente e adaptado às exigências contemporâneas. Esta mudança não é apenas uma questão de inovação tecnológica, mas uma necessidade estratégica para decisores políticos, operadores de transporte e gestores de infraestruturas, que devem estar atentos aos benefícios económicos, ambientais e sociais que estas tecnologias já proporcionam e podem vir a tornar-se ainda mais preponderantes.

A discussão deste tema no seio empresarial é fundamental, pois representa uma oportunidade para o país alinhar-se com as tendências globais e demonstrar avanços tecnológicos significativos, capazes de revolucionar a forma como nos movemos, tornando o transporte ferroviário mais eficiente, seguro e acessível.

Do encontro de ideias e debate de temas, é possível ir além da exibição de novas tecnologias, sendo também uma oportunidade para refletir, em conjunto, sobre os desafios do setor. A necessidade de tornar os transportes mais ecológicos, integrar a digitalização e reforçar a cibersegurança são questões cruciais que precisam ser abordadas e executadas, o mais rapidamente possível. A evolução da ferrovia dependerá da capacidade de adotar inovações de forma eficaz e segura, respondendo às exigências de um transporte público mais sustentável.

Observamos que a Europa tem avançado de forma significativa na promoção da ferrovia como um meio de transporte, não apenas pela sua vantagem competitiva no sistema de transportes, mas também por ser essencial para a descarbonização do planeta. Projetos de alta velocidade, a ampliação, reforço e a modernização das redes existentes e a integração de sistemas digitais estão a redefinir o papel da ferrovia nas economias europeias. Com algum atraso, mas em sintonia com estas tendências, Portugal está a investir consideravelmente na modernização da sua rede ferroviária, com o objetivo de criar um sistema de mobilidade mais conectado e sustentável.

A modernização ferroviária vai além da aplicação de novas tecnologias. Envolve também a requalificação das infraestruturas existentes, a adaptação das cidades para suportar um transporte multimodal e a promoção de uma cultura de mobilidade sustentável. É fundamental adotar uma abordagem integrada, que permita a coexistência harmoniosa de diferentes modos de transporte, com a ferrovia assumindo um papel central numa rede de mobilidade eficiente e sustentável.

O tempo de estudo e análise terminou. A transformação da ferrovia é inevitável, necessária e urgente, sendo fundamental que decisores e agentes do setor encontrem as melhores soluções, que sejam eficazes, coerentes e centradas nas necessidades das pessoas e do meio ambiente.

Senior Manager de Mobility da Indra em Portugal