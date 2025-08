Entrámos numa era em que o marketing já não precisa de guiões polidos, produções em estúdio ou momentos de marca perfeitamente curados, mas sim de algo muito mais poderoso: confiança. E agora, essa confiança vive nas vozes de pessoas reais! Bem-vindo à era da publicidade autêntica: um modelo construído não com base em orçamentos, mas sim em credibilidade.

Os dados por trás desta mudança

Falemos de números. O TikTok revela que os vídeos criados por creators podem gerar uma taxa de cliques 122% superior em comparação com os anúncios tradicionais de marcas. Isto deve-se, em grande parte, à Geração Z, que está a impulsionar o comércio digital ao confiar até quatro vezes mais nos creators do que nas próprias marcas. Além disso, quase 80% dos consumidores modernos dizem que a autenticidade é o principal motivo pelo qual apoiam uma empresa.

Estamos perante uma transformação económica, e não apenas cultural, que está a redefinir, em tempo real, a forma como agências, marcas e plataformas pensam a sua estratégia de publicidade.

"Estamos a assistir a um aumento significativo de marcas a utilizarem a EmbedSocial para simplificar a forma como recolhem conteúdo gerado por utilizadores em plataformas como o Instagram e o TikTok. Não se limitam a descobrir este conteúdo — estão ativamente a pedir direitos e a colaborar com os creators por detrás dele. Esta abordagem permite-lhes reutilizar conteúdo verdadeiramente autêntico em publicidade, com total transparência e permissão", diz Nikola Bojkov, CEO da EmbedSocial, que permite às marcas identificar conteúdos com impacto e transformá-los rapidamente em anúncios com direitos garantidos e métricas de performance atribuídas ao criador original.

De workflows caros e complexos à colaboração com creators

Até há pouco tempo, transformar conteúdo gerado por utilizadores (UGC) em anúncios pagos era um processo moroso e manual. As agências tinham de identificar publicações virais, contactar os creators, negociar os direitos de utilização e passar por departamentos jurídicos — perdendo, assim, impulso, orçamento… ou ambos. Por isso, a maioria dos conteúdos de creators nunca chegava a ser utilizado em campanhas pagas.

Mas isso está a mudar — e depressa — com a autenticidade, automação e atribuição no centro. Plataformas modernas de UGC como a EmbedSocial permitem às marcas:

● Identificar menções em tempo real sobre os seus produtos

● Enviar pedidos de autorização oficiais diretamente pela plataforma

● Transformar publicações autênticas em anúncios pagos para todo o funil de marketing

● Acompanhar o desempenho em métricas como CTR, alcance e conversões

Campanhas que antes levavam semanas a montar agora demoram apenas minutos — a uma fração do custo original!

Porque a publicidade autêntica está só a começar

Esta é uma mudança de mentalidade que atravessa todas as plataformas sociais, demografias e indústrias. Os consumidores estão cada vez mais a ignorar anúncios produzidos em favor de conteúdos que soam espontâneos, humanos e relevantes. As marcas que estão a abraçar esta mudança mais cedo estão a colher os frutos — não só em desempenho, mas também em reputação.

A autenticidade tornou-se um ativo mensurável de marca, não apenas uma palavra da moda. E para agências e CMO, a pergunta já não é “Devemos explorar UGC?”, mas sim “Quão rápido conseguimos escalar isto?”

E agora? Estamos a entrar numa nova era onde as marcas contam a sua história amplificando as vozes dos outros! Com ferramentas como a EmbedSocial, as marcas podem fazer social listening para descobrir o conteúdo que as pessoas estão a criar sobre elas, obter os direitos desse conteúdo, e — através dos Spark Ads do TikTok — promover esse conteúdo de forma mais fluida, inovadora e escalável na era da influência.

O futuro da publicidade já chegou. É sem filtros. É sem guião. É autêntico — e funciona. E então... está pronto?

