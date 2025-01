A economia da Zona Euro enfrenta uma situação mista em 2025: o crescimento manter-se-á moderado devido a desafios estruturais e externos. Prevê-se que cresça 1,2%, refletindo uma fraca recuperação das despesas de consumo e a continuação da pressão sobre o setor industrial. É provável que a inflação estabilize em cerca de 2%, apoiada pela descida dos preços dos serviços, mas a dinâmica global de crescimento continuará a ser bastante frágil.

Os principais fatores que influenciam estas perspetivas incluem a incerteza da política comercial causada por possíveis tarifas dos EUA e um enfraquecimento da economia chinesa. Os desafios da Alemanha - alterações demográficas, declínio industrial e mudança para veículos elétricos - ilustram dificuldades estruturais mais profundas que não deverão ser resolvidas em breve.

Neste contexto, a Zona Euro no seu conjunto enfrenta desafios bem mais complexos. O crescimento lento causado por deficiências estruturais, como as alterações demográficas e o declínio da produtividade numa série de setores-chave, exige um esforço concertado dos Estados-Membros. É provável que o Banco Central Europeu continue a flexibilizar a política monetária, o que não é suficiente para fornecer uma solução a longo prazo para os problemas, mas pode ser suficiente para apoiar o mercado de ações. Os investimentos na economia verde, uma maior integração dos mercados de trabalho e de capitais, e abordagens inovadoras ao comércio e à indústria serão fatores críticos para manter a competitividade da região.

Apesar dos desafios que a economia da Zona Euro continua a enfrentar, Portugal e Espanha destacam-se como regiões com perspetivas mais otimistas para o corrente ano. Estes países estão a demonstrar resiliência através de uma gestão sólida da procura interna, do investimento em energias renováveis e da responsabilidade orçamental.

Relativamente a Portugal, prevê-se que a economia mantenha uma taxa de crescimento estável de cerca de 2% em 2025. A descida da inflação, um mercado de trabalho restritivo e o aumento dos rendimentos reais poderão apoiar o consumo privado. Os investimentos estimulados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) irão assegurar o desenvolvimento dos setores público e privado, enquanto a crescente procura externa poderá reforçar a posição das exportações.

A disciplina orçamental irá continuar a ser a pedra angular da política económica de Portugal. A previsão é que os excedentes orçamentais sustentados reduzam a dívida pública para menos de 90% do PIB, criando oportunidades para reformas fiscais e programas sociais.

Como já referido, Portugal tem mantido taxas de crescimento estáveis graças à aplicação bem-sucedida do PRR. No entanto, as alterações demográficas e a escassez de mão de obra colocam desafios que exigem reformas estruturais para apoiar o crescimento da produtividade e ajudar uma população envelhecida.

O desenvolvimento da formação profissional, o aumento da disponibilidade de creches de qualidade e a simplificação da regulamentação aplicável às PME podem ser fatores determinantes para o crescimento sustentável. Além disso, a disciplina fiscal cria oportunidades para estimular o investimento, mas é também importante aumentar o apoio às indústrias inovadoras e orientadas para a exportação.

Em suma, para Portugal e toda a Zona Euro, 2025 será um ano de oportunidades e desafios. O crescimento económico sustentável só é possível através de uma abordagem global das reformas, da melhoria das infraestruturas e do apoio ao capital humano. Apesar do contexto económico e político externo, uma adaptação bem-sucedida às novas condições, ações proativas e a implementação de planos estratégicos serão capazes de transformar as atuais dificuldades num ponto de crescimento.

Porta-voz de Freedom24 da Região Ibérica