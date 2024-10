Os desafios da mobilidade contagiaram o mundo e derrubaram fronteiras e obstáculos para criar uma eletrificação global. E a China não ficou para trás, antes quer liderar neste segmento com inovação e originalidade. E porque conhece o poder do design, no seu momento de chegada a Portugal, onde será representada pela Salvador Caetano, a XPENG trouxe um trunfo, além dos três modelos com que se estreia no país, o SUV Coupé XPENG G6, o SUV familiar XPENG G9 e o sedan desportivo XPENG P7. Os três carros 100% elétricos vieram acompanhados pelo criador das linhas que prometem conquistar o mercado automóvel português, o famosíssimo designer JuanMa Lopez.

O SAPO falou, à margem do evento de apresentação, no final de setembro — onde também houve espaço para conhecer o carro voador desenvolvido pela marca chinesa, X2 —, com o vice-presidente do Design Center da marca, que já trabalhou para marcas como a Lamborghini ou a Ferrari, Genesis, Audi e SEAT.

JuanMa Lopez

Qual foi a inspiração europeia para estes carros?

Bem, penso que a nossa empresa é uma empresa internacional. É uma empresa que tem como objetivo oferecer um produto internacional em todo o mundo. Estamos a entrar passo a passo em muitos mercados. A intenção da empresa, desde o início, era fazer um design muito internacional. Podemos ver isso desde o início. Em todos os automóveis, não se pode dizer que se trata de um produto local para a China. Não se trata de um produto que se adapta a alguns mercados e não a outros. Por isso, o que gostaríamos de introduzir na marca é continuar a crescer na mesma direção em que estava a crescer. Se olharmos para os primeiros modelos que temos na nossa carteira de produtos e extrapolarmos esta curva para a próxima geração de automóveis, veremos como a empresa está a tornar-se cada vez mais madura, cada vez mais internacional, mas ao mesmo tempo mais madura.

Então, onde está a inspiração?

A inspiração está em todos os designers. Costumávamos fazer muitos brainstormings. E também costumávamos enviar todos os nossos designers para todo o mundo, a todas as exposições. Para mim, a inspiração vem da arquitetura, do design de moda, do design gráfico, do design de mobiliário, da arte, da natureza, por vezes. No CMF, temos muitas inspirações da natureza. Portanto, a inspiração vem de todo o lado. E em todo o lado, tudo junto dá-nos a direção do novo design.

Está orgulhoso do resultado?

Os designers nunca se orgulham. Estão sempre à procura da perfeição, do próximo e de melhorias. Não se trata apenas de design. Quando se vê o carro na rua, vê-se o grande esforço de todos na empresa. Claro que nos sentimos orgulhosos. Mas estamos sempre a pensar no próximo e no seguinte. Quando o carro vai para a rua, já é tudo para os designers.

Quanto tempo pode demorar um carro a ficar pronto?

Depende do projeto. Normalmente, o processo de conceção pode durar entre 9 e 12 meses.

Na sua apresentação falou sobre o facto de o design combinar o emocional e o racional. Como é que se faz isso?

Sim, não é fácil de fazer, porque quando se cria um automóvel, acrescentar coisas, acrescentar caraterísticas, linhas de carácter, elementos, dispositivos, tudo é muito fácil. Mas tirar tudo, fazer uma forma simples, com um design purista, mas ao mesmo tempo com o carácter que o cliente espera, o mercado, o utilizador esperam, e também com a identidade da marca é muito, muito difícil. A sofisticação das formas do automóvel é muito elevada, porque quando se constrói, especialmente no que diz respeito ao design exterior, quando se constrói um volume, quando se tem, digamos, a arquitetura principal, simplificar e reduzir o design até ao limite aceitável é muito difícil. Para mim, é apenas uma questão de refinar o design até obtermos o resultado final. Passamos por muitas fases, desde a digital até à física.

Desenvolver um projeto para um carro, o processo de conceção, pode durar entre 9 e 12 meses.

Também têm de combinar o exterior e o interior do carro?

Bem, é tudo em paralelo. Para ser sincero, quando começamos um projeto, quando damos o pontapé de saída, estamos a pensar em tudo ao mesmo tempo. Normalmente, por vezes, o interior atrasa-se algumas semanas ou um mês, mas é porque tem um processo diferente. Por vezes, é preciso esperar pela informação geométrica final para construir o interior. Mas, normalmente, estamos a começar em paralelo. Começamos em paralelo e influenciamo-nos mutuamente. É por isso que quando, especialmente na XPENG, nos aproximamos de um carro e abrimos a porta, não ficamos surpreendidos por encontrar algo estranho ou exótico no interior. Porque tudo é coerente. É uma unidade. E também os materiais de cor estão ativos desde a fase de conceção.

No carro P7 porque é que decidiram colocar a porta em forma de asa?

É preciso fazê-lo, porque uma parte é uma caraterística muito desportiva. Mas não é só para exibição. É também para entrada e saída. Quando se tem o carro muito perto de outro carro e não se tem muito espaço para abrir a porta com um grande ângulo, esta porta abre-se na aplicação em forma de asa, e depois tem-se a oportunidade de pôr o pé fora do carro. Muito, muito, muito confortável, muito fácil. Esta é também uma função muito interessante.

Em relação ao X2, o carro voador. Também o desenhou?

Não, foi a equipa.

Acha que vai ser o futuro, os carros voadores?

Claro que sim. Acho que na China é real. Quero dizer, está a acontecer agora. Além disso, o governo está a apoiar muito esta atividade empresarial. A mobilidade tridimensional está a acontecer neste momento. Temos o metro debaixo de terra. Temos os carros no chão. Temos as brechas, e agora temos os carros voadores a baixa altitude, porque é como um helicóptero muito simples. Também é capaz de se deslocar autonomamente de um ponto para o outro. Por isso, é muito cómodo. E funciona, há milhares de vídeos que o comprovam. Temos muitos parceiros em todo o mundo interessados no projeto, tenho a certeza. Trata-se do nosso objetivo de ser uma empresa que explora a mobilidade. Este é o primeiro passo, e é um passo muito sério. Quer dizer, isto está a acontecer. Não se trata de um espaço reservado, já o disse antes. Não se trata apenas de marketing. Isto está a acontecer. Isto cobre, digamos, uma parte da mobilidade que vai ser num futuro próximo.

Vai acontecer agora mesmo. Na China, acredito que isso vai acontecer muito em breve. Agora é sobre regulamentos, homologações e todas essas coisas. A nossa empresa está a desenvolver estes carros voadores porque cobrem um segmento de mobilidade diferente.

A mobilidade tridimensional está a acontecer neste momento. Temos o metro debaixo de terra. Temos os carros no chão. E agora temos os carros voadores a baixa altitude.

Trabalhou na Lamborghini, na Ferrari... Qual a diferença entre a sua experiência e o trabalho aqui na XPENG?

Bem, para mim, antes de mais, sou designer. Apaixono-me muito facilmente pelo projeto que me é apresentado. Não importa a marca. Com certeza, a minha experiência nessas marcas dá-me muita experiência que posso transferir também para a XPENG. Mas, ao mesmo tempo, chego à empresa com muita humildade, porque tenho muito a aprender. Se olharmos para o enorme crescimento da empresa em apenas dez anos, tirando talvez dois ou três da pandemia, e para o nível de perfeição, permitam-me que diga mesmo a perfeição que estes automóveis têm neste momento, é realmente espantoso. Antes de mais, tenho muitas coisas para aprender. E depois, em segundo lugar, posso desfrutar, e já estou a desfrutar, de partilhar a minha experiência com a XPENG. Para mim, é o plano certo para estar neste momento no mundo. Porque a China é o epicentro da indústria automóvel e do design no mundo. Veja-se, por exemplo, uma cidade como Xangai tem mais de 40 estúdios de design de diferentes marcas.

Tudo está a acontecer na China. Tenho muito orgulho em fazer parte desta empresa, que é para mim a empresa certa.

Se pudesse escolher um carro para conduzir entre estes três que conhecemos hoje, qual escolheria?

No dia-a-dia, conduzo o P7. No meu passado, conduzi demasiados SUV. E depois quis experimentar um Sedan. E este Sedan é muito desportivo e muito rápido. É um coupé com quatro portas. É muito giro. Mas estou a pensar em conduzir também um G9.

Gostava de o ver no X2...

Da próxima vez.

Pequim é o epicentro da indústria automóvel e do design no mundo. Veja-se, por exemplo, uma cidade como Xangai tem mais de 40 estúdios de design de diferentes marcas. Tudo está a acontecer na China.

A MARCA XPENG E OS MODELOS QUE TRAZ PARA PORTUGAL

A XPENG é uma marca chinesa criada em 2014, líder em mobilidade de IA, que concebe, desenvolve, fabrica e comercializa veículos elétricos inteligentes que apelam à grande e crescente base de consumidores conhecedores de tecnologia. Vai contar, no arranque da atividade em Portugal, com dois pontos de venda em Lisboa e no Porto.

Sobre os modelos apresentados:

G6: o SUV coupé foi desenhado para proporcionar a melhor experiência de condução, com foco nas necessidades dos utilizadores.

G9: o SUV familiar foi desenhado para quem valoriza um desempenho elevado, com potentes motores elétricos, autonomia extensa e tempos de carregamento ultrarrápidos.

P7: o sedan desportivo foi desenhado para proporcionar um novo nível de sofisticação e uma experiência de condução que coloca os condutores em primeiro lugar.

X2: o carro voador é um revolucionário carro voador de dois lugares que promete transformar a mobilidade urbana.