É um trampolim para a criatividade e inovação, sob a forma de um programa que desafia ao desenvolvimento de aplicações diferenciadoras, que acaba de chegar e que quer captar e ajudar empresas, startups e programadores de tecnologia que queiram juntar-se ao movimento de transformação digital e contribuir para a criação de novos serviços. Chama-se 5G API Sprint e acaba de ser lançado, em plena Web Summit, desafiando todos, sejam portugueses ou estrangeiros, a inscrever-se numa iniciativa que incentiva a colaboração e troca de ideias entre participantes de diferentes origens, garantindo um prémio de 5 mil euros para cada um dos três projetos que mais se destacarem.

As candidaturas ao 5G API Sprint já abriram e os interessados podem submeter a sua candidatura no site do programa, até dia 11 de dezembro. Os 10 melhores projetos terão acesso gratuito à plataforma MEO Empresas durante um ano, para melhor desenvolverem as suas ideias, e aos três primeiros será ainda garantido um passe para a edição da Web Summit do próximo ano. Mas apresse-se: o concurso está limitado às primeiras 30 candidaturas.

Com este programa de inovação, a MEO Empresas "desafia empresas, startups e programadores a criar protótipos ou redesenhar aplicações utilizando API standard da rede MEO", ao mesmo tempo que reafirma o seu compromisso em "promover e apoiar o talento tecnológico, enquanto explora as capacidades sem precedentes da rede móvel 5G".

Disponibilizadas pelo 5G API SPRINT Os interessados vão ter disponíveis cinco API: o Device Identifier, para a autenticação segura de dispositivos móveis; o SIM Swap, que permite verificar a data de ativação do cartão SIM e consultar a última troca; o Device Location Retrieval, que fornece a área de localização geográfica do cartão SIM; o Device Location Verification, que confirma se um cartão SIM está dentro de uma dada área; e o Quality on Demand (QoD e QOS Profiles), que ajusta a qualidade de serviço conforme a necessidade da aplicação ou utilizador.

Num mundo cada vez mais interconectado e ao qual o 5G vem acrescentar possibilidades e agilizar soluções, as API são fundamentais para a transformação digital, "respondendo à crescente procura por soluções ágeis e eficientes", lembra a MEO Empresas, apontando caminhos como a aceleração de criação de serviços em áreas-chave, da segurança e robótica à saúde. "As API de rede permitem acelerar a inovação através da criação de serviços que integram as potencialidades das redes móveis, flexibilizar a resposta face à crescente necessidade de soluções adaptáveis e escaláveis a nível global, num ambiente cada vez mais digital, desenvolver ecossistemas digitais, ao fomentar a interação entre tecnologias e setores, entre outras vantagens", sublinha.

Através do 5G API Sprint, a empresa quer agora também trazer aos participantes a oportunidade de "aceder em primeira mão às API standard de rede CAMARA, que expõem as diversas funcionalidades da rede móvel do MEO". "Estas API permitem que aplicações e serviços sejam utilizados globalmente, facilitando a integração com a infraestrutura de qualquer operador que faça parte da GSMA Open Gateway Initiative. Além disso, o MEO assinou o Memorando de Entendimento (MoU) com a GSMA Open Gateway, que se dedica à criação de um ecossistema de API de rede seguras e interoperáveis (API CAMARA), compatíveis com os operadores internacionais que integram este programa", explica, adiantando que esta colaboração irá capacitar programadores para inovar e criar aplicações de última geração, em áreas como a Internet of Things (IoT), saúde digital ou serviços financeiros.

"Com o apoio da MEO Empresas, os participantes deste programa vão ter a oportunidade de desenvolver soluções inovadoras que atendem às necessidades atuais e futuras do mercado", remata a empresa.