O nome é uma junção de "sustentabilidade" com um sufixo moderno "-ix", "que traz frescor e inovação, demonstrando que a marca está atenta às novas tendências e soluções ambientais". A explicação é dada por Teresa Cotrim, jornalista que se dedicou às áreas de Sustentabilidade e Finanças e que agora decidiu arregaçar as mangas para dar vida a um projeto próprio, firmando uma parceria com o SAPO.

O SustentIX nasce hoje e quer provar que ambiente e tecnologia são aliados fundamentais. "O '-ix' sugere inovação e tecnologia, associando o site a uma proposta contemporânea de sustentabilidade. Como muitas soluções para a sustentabilidade exigem a aplicação de novas tecnologias e práticas, o nome SustentIX sugere essa abordagem moderna e prática."

E o que poderá aqui encontrar? Acima de tudo, notícias, soluções inovadoras e boas práticas que facilitam a transição ambiental, com a visão de alguém que não se prende a preconceitos ou ideias correntes mas antes aplica às propostas editoriais que serve um conhecimento profundo do mundo rural e da natureza. "O SustentIX pode ser visto como um elixir para um futuro sustentável", uma ajuda para definir "um novo caminho para a transformação ambiental e social". Mas que não se socorre das fórmulas usuais, antes focando atenções no que de melhor nasce da inovação. "É um sustentar em ação, o que fortalece a associação com soluções reais, posicionando-se também como uma plataforma de recursos e ferramentas para quem quer fazer a diferença, incentivando a prática ativa da sustentabilidade", define Teresa Cotrim.

A partir de hoje, o SustentIX está no ar. Siga-o aqui, na rede SAPO.