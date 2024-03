O alarme tem soado ao longo dos últimos anos, mas cada vez a realidade obriga-nos a olhar para a Natureza com mais urgência: os últimos dados mostram que desde 1970 as populações de animais selvagens têm caído 69%.

Se por um lado são os países desenvolvidos que mais poluem é nos países em desenvolvimento e nos tropicais que o impacto é maior. Em 2013, a ONU proclamou o 3 de março como o Dia Mundial da Vida Selvagem, numa tentativa de consciencializar as pessoas para as ameaças que as espécies enfrentam no planeta e hoje este dia é o evento anual mais importante dedicado à vida selvagem.

Para ajudar a dar voz a esta mensagem, a campanha The Endangered Typeface aposta na arte. Ao todo são 26 serigrafias, com a inicial de cada letra do alfabeto, a representar um animal em risco e o número de indivíduos que restam no planeta dessa espécie.

Esta iniciativa, da Associação Natureza Portugal (ANP) em conjunto com o World Wide Fund (WWF), tem como base a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da International Union for Conservation of Nature.

A edição de serigrafias é limitada e ao fazer uma doação de 50 euros, qualquer pessoa poderá receber um dos posters em casa, contribuindo para tentar reverter a perda da biodiversidade do planeta.

Todos os donativos podem ser feitos aqui e revertem para os projetos de conservação da ANP | WWF.