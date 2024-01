Hoje vamos saber tudo sobre a BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, um evento que já conta com 33 edições, sempre na FIL (na atual e na antiga). A Cláudia esteve à conversa com a Dália Palma que realça a importância deste evento na indústria do Turismo e o quão obrigatório é estar presente. Falaram sobre números, programação, entretenimento e férias!

A edição de 2024 já tem data marcada. Não percam! Vamos a isto?