A Cláudia esteve à conversa com Rui Ochôa da Event Point, a Angelina Castel-Branco da iMotion e o Pedro Rodrigues da Desafio Global. A conversa realizou-se uns dias antes do evento que reuniu toda a indústria dos eventos: REINVENT the event.

Um episódio especial que nos relembra a 1.ª edição em 2021 e fala das expectativas para o evento no Centro de Congressos do Estoril. Vamos a isto?