Exatamente no coração do planeamento do Millennium Estoril Open a Pi esteve à conversa com o João Zilhão, o diretor do maior evento de ténis em Portugal. Enganem-se se pensam que só vão ouvir falar de courts e bolas já que este é um evento que vai muito além do desporto.

Sabiam que arte, gastronomia e vinhos, entretenimento ou negócios também são áreas fortes neste evento? Para conhecer o empenho da equipa que produz um dos melhores torneios ATP 250 têm mesmo de ouvir este episódio! Vamos a isto?