No momento em que o Festival Iminente ganha uma nova centralidade, a Pi conversa com a Carla Cardoso, diretora do festival.

Com a sua generosidade, a Carla vai partilhando detalhes de como nasceu o festival, foi evoluindo e chegou à internacionalização. Pelo meio explica-nos as dinâmicas próprias de um festival que se afirma como um espaço de celebração e visibilidade de comunidades invisíveis e de como o festival se transcende e estende para outros projetos.