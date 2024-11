E se, nesta Consoada, pudesse enfeitar a casa com uma coroa única, feita em família ou pelas próprias mãos mas digna de se apresentar nas melhores montras natalícias? Pois, se tem o sonho de decorar a casa como um profissional, Alcina Flor está disponível para mostrar como se constrói uma coroa de Natal a preceito, em tons de verde e vermelho, personalizada ao gosto de cada um. É um dos workshops que o Time Out Market (TOM) Lisboa preparou para esta época, com datas marcadas para 7 e 14 de dezembro, recorrendo à mais talentosa florista da Ribeira para ensinar quem for adepto de arranjos.

No TOM Porto não há coroas, mas há workshops da Fios Suspensos, onde pode aprender a fazer kokedamas natalícios para decorar a casa à maneira japonesa, recorrendo à uma planta que é também uma peça única.

Estas são apenas algumas das propostas com que os Mercados marcam a época, e que incluem ainda o regresso do Urban Market ao Porto, reunindo, de 29 de novembro a 5 de janeiro, designers, artesãos e criadores portugueses em espaços icónicos da cidade na praça exterior do Time Out Market para uma edição especial de Natal que leva as 20 marcas convidadas a casinhas de madeira com uma seleção variada de presentes originais. A funcionar em horário alargado, ao Mercado regressam as propostas d'A Vida Portuguesa e da Sala de Prova, com uma seleção especial para a época, que inclui vinho quente, vouchers para experiências de prova e masterclasses de vinho. Haverá ainda um Photo Booth disponível para os visitantes tirarem fotografias de época divertidas, que até podem render ofertas semanais de 100 euros em cartão TOM, se forem verdadeiramente originais.

Regressando a Lisboa, a programação junta o coro de Natal dos TuneUp Voices, que garante os clássicos da época, teatro e entretenimento infantil com Os Elfos Em Missão De Natal aos sábados e pinturas faciais ao domingo de manhã. Para quem leva o Natal mais a sério, há ainda workshops de cozinha de Natal, promovidos pela Academia Time Out, escola de cozinha do mercado, para dar largas às receitas da época, do bacalhau à doçaria tradicional.

De resto, qualquer que seja o seu TOM de escolha, é garantida a animação com concertos e DJ sets, bem como as melhores escolhas gastronómicas das cidades de Lisboa e Porto, com garantia dos chefs e restaurantes de eleição. Veja o programa completo que mais o atrai e entregue-se às delícias do Natal no Mercado.