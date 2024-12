Começa com um concerto no Intendente, leva uma orquestra ao Liceu Camões e ainda conta com um lançamento de um livro para crianças. Em Arroios, o Natal faz-se com cultura e a música e a literatura estão no centro dos eventos agendados pela freguesia para o fim de semana.

Logo no arranque da programação, o Largo do Intendente será o palco, a 13 de dezembro, pelas 21.00 dos Ena Pá 2000, que se mostrarão tão irreverentes como sempre, mas ainda assim solidários, já que ao público que vá assistir ao concerto se pede que leve "um bem não perecível, destinado a animais de companhia, a reverter a favor da Animalife".

Mais sóbrio mas igualmente com um lado de inclusão social, sábado será a vez de, pelas 16.00 a Orquestra Geração tocar na Escola Secundária Camões, na Praça José Fontana, levando a palco as cerca de 50 crianças que compõem esta orquestra e pedindo-se a quem vá escutá-los que se faça acompanhar de "um bem não perecível", desta vez a reverter para os alunos que compõem a orquestra.

Para terminar o fim de semana em grande, "a Junta de Freguesia de Arroios promove ainda, no dia 15 de dezembro, às 16.00, o lançamento do livro infantil Como criar uma Biblioteca", da autoria de Inês Fonseca Santos e com ilustrações de André Letria, que integra as comemorações dos 141 anos da Biblioteca São Lázaro, comunica a freguesia.