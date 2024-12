"O Natal é uma das épocas mais mágicas do ano, mas também pode ser uma das mais dispendiosas no que toca ao consumo de energia. As luzes brilhantes, os enfeites luminosos e o aumento da utilização de aquecedores e eletrodomésticos contribuem para um consumo energético maior. Felizmente, existem formas de manter a casa deslumbrante e acolhedora sem pesar na fatura.

Neste artigo, vai descobrir dicas práticas para poupar energia nas decorações natalícias e ainda manter os custos sob controlo durante o inverno.

Prepare a casa para o aumento do consumo neste Natal

Nesta altura do ano, o consumo de energia nas casas aumenta consideravelmente. Entre as luzes de Natal, a utilização mais frequente de aquecedores e o uso intensivo de eletrodomésticos para preparar as refeições festivas, a potência contratada pode ser colocada à prova. Se não estiver adequada às necessidades da sua família, isso pode resultar em disjuntores a disparar frequentemente ou em custos energéticos desnecessários.

Com algumas mudanças simples, pode evitar surpresas desagradáveis e ainda desfrutar de uma casa confortável e brilhante.

Luzes LED: a solução brilhante e eficiente. Porque mudar?

As luzes LED são, sem dúvida, a escolha mais eficiente para iluminar a sua casa neste Natal. Comparadas com as lâmpadas tradicionais incandescentes, as LED consomem até 90% menos energia. Por exemplo, uma lâmpada LED típica utiliza cerca de 4 a 6 watts, enquanto uma lâmpada incandescente pode gastar 40 a 60 watts para oferecer o mesmo nível de brilho.

Além disso, as luzes LED têm uma vida útil muito maior, podendo durar até 50.000 horas, enquanto as incandescentes raramente ultrapassam 1.000 horas. Esta durabilidade significa que, além de poupar energia, também evita o custo e o incómodo de substituí-las com frequência.

Exemplo prático: A Maria, que usava luzes incandescentes no exterior da sua casa, trocou por um conjunto de luzes LED. Em vez de gastar 300 watts com a decoração do jardim, agora gasta apenas cerca de 30 watts para o mesmo efeito visual – e ainda notou uma redução significativa na sua fatura de eletricidade.

Temporizadores para não esquecer as luzes ligadas

Quantas vezes já se esqueceu das luzes de Natal ligadas a noite inteira? Um temporizador é uma solução simples e prática para evitar este desperdício. Com ele, pode programar as luzes para ligarem e desligarem automaticamente em horários específicos.

Exemplo prático: O André programou as luzes da sua árvore de Natal para se acenderem às 18h e apagarem às 22h. Com isso, reduziu o consumo e ainda ganhou tranquilidade por saber que não precisava de se preocupar em desligá-las antes de ir dormir. Dica extra: Se preferir uma solução mais moderna, opte por tomadas inteligentes que pode controlar diretamente através do telemóvel.

Decorações alternativas que poupam energia